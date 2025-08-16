Proteza oculară realizată din dintele pacientei

Procedura complexă, cunoscută și sub numele de „dinte-în-ochi”, a implicat implantarea unei cornee protetice pe un pivot făcut din dintele pacientei în orbita ochiului. Daily Mail relatează că Lane a fost una dintre cele trei persoane care au beneficiat de această intervenție în Canada.

În săptămânile următoare operației, Lane și-a recăpătat treptat vederea. Inițial, a putut distinge între lumină și întuneric, apoi a început să observe mișcări, inclusiv coada veselă a câinelui de serviciu al partenerului său, Piper.

„Pot vedea multe culori și pot vedea afară acum. Copacii, iarba și florile, este o senzație minunată să pot vedea din nou unele dintre aceste lucruri”, a declarat femeia pentru o publicație locală, la scurt timp după operație.

Ce înseamnă operația OOKP și cum se realizează

Operația OOKP este o procedură complexă care implică mai mulți pași. În primă fază, medicii extrag un dinte pacientului cu deficiențe de vedere, apoi îl taie longitudinal și îl șlefuiesc pentru a crea o placă netedă.

Ulterior, dintele este găurit pentru a crea spațiu pentru un dispozitiv optic, numit cornee protetică. După ce dispozitivul optic este montat în dinte, acesta este implantat în obrazul pacientului timp de trei luni.

Recomandări Alexandra Manda, românca admisă pentru master la una dintre cele mai importante academii de film din America: „Doar 12 studenți au intrat”

Ultimul pas prevede suturarea implantului în orbita ochiului pacientului, după ce acesta a stat trei luni în obrazul pacientului.

Conform NHS, OOKP este o tehnică utilizată pentru a înlocui corneele deteriorate la pacienții orbi pentru care transplantul de cornee de la donator cadaveric nu este o opțiune.

Impactul implantului ocular OOKP asupra vieții canadiencei

La șase luni după operație, Lane a putut să-și vadă partenerul pentru prima dată, pe care l-a cunoscut după ce și-a pierdut vederea.

„Încep să văd trăsăturile faciale ale altor persoane, ceea ce este, de asemenea, destul de interesant”, a mai explicat ea.

Această intervenție miraculoasă i-a permis să facă lucruri simple pe care mulți dintre noi le considerăm de la sine înțelese. Acum poate să-și aleagă singură hainele, după ce anterior se baza pe serviciul voluntar Be My Eyes pentru a o ajuta să aleagă haine potrivite.

Primul chirurg care a efectuat această operație în Canada

Dr. Greg Moloney de la Spitalul Mount Saint Joseph din Vancouver a fost primul chirurg care a efectuat această operație în Canada.

„Este o operație complexă și ciudată, dar în esență implică înlocuirea corneei”, a eplicat el.

„Avem nevoie de o structură suficient de puternică pentru a susține telescopul de focalizare din plastic [corneea artificială], dar care să nu fie respinsă de organism”, a mai declarat doctorul.