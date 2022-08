Femeia purta kimonoul și o perucă în timp ce pretindea că este un personaj cunoscut din seria de benzi desenate japoneze (manga) „Summer Time Rendering”.

Ea făcea fotografii în Suzhou când a fost abordată de un ofițer de poliție, arată și un videoclip filmat și distribuit pe rețelele de socializare.

A young Chinese woman was taken away by local police in Suzhou last Wednesday because she was wearing a kimono. „If you would be wearing Hanfu (Chinese traditional clothing), I never would have said this, but you are wearing a kimono, as a Chinese. You are Chinese!” pic.twitter.com/et8vWOferQ