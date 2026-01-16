Incidentul a avut loc într-o piață din Darwin, Suzi Milgate a aruncat clătita în fața premierului, ca formă de protest împotriva obligației de vaccinare anti-COVID-19.

În timpul procesului, femeia a susținut că acțiunea sa a fost un gest de protest, dar judecătoarea Julie Franz a considerat că fapta a fost premeditată.

Milgate a cumpărat clătita de la fața locului și a cerut unei persoane să filmeze momentul atacului. „Nu a fost un protest legitim, ci un atac cu intenția de vătămare corporală gravă”, a declarat judecătoarea.

Suzi Milgate, 54 de ani, fostă agentă imobiliară în Darwin. Foto: ABC

Pe parcursul ședinței de judecată, inculpata a prezentat documente lungi despre teorii ale conspirației și a întrerupt în repetate rânduri judecătoarea, ceea ce a dus la necesitatea intervenției personalului de securitate pentru a restabili ordinea.

Milgate a insistat că „nu a făcut niciodată rău cuiva”, așa că nu avea motive să premediteze atacul la adresa Natashei Fyles, și a povestit instanței despre educația, munca de caritate și trecutul său ca fost agent imobiliar în Darwin. „N-am fost niciodată o persoană rea, în toată viața mea”, a spus ea.

Natasha Fyles, 47 de ani, fostă Prim-ministru al Teritoriului de Nord. Foto: Profimedia

În ciuda comportamentului ei, tribunalul a decis să îi acorde o pedeapsă cu suspendare, evitând astfel încarcerarea.

După anunțarea sentinței, Milgate a izbucnit în lacrimi de recunoștință. Cazul a atras atenția internațională, mai ales datorită înregistrării video a incidentului, care a devenit virală pe internet.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE