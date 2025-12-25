Cum s-a produs accidentul din Predeal, unde o femeie a fost lovită de sanie

Un accident grav s-a produs în ziua de Crăciun pe o pârtie din stațiunea Predeal. O femeie care se dădea cu sania a fost victima unui impact puternic, fiind lovită de o altă sanie. Aceasta a avut nevoie de îngriiri medicale și intervenția rapidă a echipajelor de salvare, informează News.ro.

Salvamont Brașov a precizat joi că victima și-a pierdut temporar conștiența în urma coliziunii.

„Nici nu a început bine sezonul de iarnă și, din păcate, a fost deja înregistrat primul accident grav. Astăzi, o femeie care se dădea cu sania a fost lovită din spate de o altă persoană aflată, de asemenea, pe sanie. În urma impactului, victima a suferit pierderea temporară a cunoștinței, situație care a impus intervenția de urgență a echipajelor de salvare”, au declarat oficialii Salvamont Brașov.

Femeia și-a pierdut conștiența în urma accidentului de pe pârtie

Imediat după accident, salvatorii din cadrul Salvamont Predeal, parte a Serviciului Județean Salvamont Brașov, au intervenit pentru a stabiliza femeia. Ulterior, aceasta a fost predată conștientă unui echipaj medical SMURD, care a transportat-o la spital pentru îngrijiri suplimentare.

„Viteza acumulată pe pantă, lipsa controlului și «un moment de neatenție sau de entuziasm» pot transforma foarte rapid o activitate recreativă într-un eveniment nefericit, cu urmări serioase”, au explicat reprezentanții Salvamont.

Principalele pericole care pot apărea pe pârtiile de schi și săniuș în zilele din vacanța de Crăciun

Specialiștii atrag atenția asupra pericolelor care pot apărea în astfel de activități recreative. Directorul Salvamont Brașov, Sebastian Marinescu, a subliniat importanța responsabilității pe pârtii.

„Incidentul subliniază riscurile reale generate de viteza neadaptată, pârtiile improvizate, aglomerație și lipsa unei distanțe de siguranță între persoanele aflate pe traseu. Săniile pot atinge viteze surprinzător de mari, iar o coliziune din spate, chiar și aparent minoră, poate avea consecințe grave.

Încrederea prea mare în echipament, adrenalina sau dorința de senzații mai intense cresc semnificativ probabilitatea accidentelor.

Facem apel la responsabilitate, prudență și bun-simț. Folosiți doar zonele special amenajate, adaptați viteza la condițiile din teren și la nivelul de experiență, păstrați distanța față de ceilalți și supravegheați copiii. Un singur moment de neatenție sau de entuziasm exagerat poate avea consecințe serioase.

Salvatorii montani sunt permanent la datorie, însă prevenția rămâne cea mai sigură cale pentru ca bucuria iernii să nu se transforme într-o tragedie”, a explicat acesta, potrivit sursei citate mai sus.

Pentru hotelierii de pe Valea Prahovei, Crăciunul din 2025 aduce o criză de turiști. În numeroase unități de cazare nu s-au vândut camerele, iar în ultimul moment patronii au apelat fie la oferte last minute, fie negociază direct prețurile cu turiștii pentru a ajunge la o înțelegere.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE