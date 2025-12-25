Zeci de hoteluri și pensiuni de pe Valea Prahovei au rămas neocupate de Crăciun

Zeci de unități de cazare de pe Valea Prahovei și din Brașov au rămas fără turiști în perioada Crăciunului. O situație greu de imaginat în urmă cu câțiva ani, când rezervările erau făcute cu luni înainte. Potrivit News.ro, numărul mic de turiști din acest an a fost cauzat de prețurile mari, dar și de scăderea puterii de cumpărare și criza economică.

În anii trecuți, gradul de ocupare în stațiunile tradiționale precum Sinaia, Bușteni, Azuga, Predeal sau Poiana Brașov depășea constant 90%.

Patronii de pensiuni și hoteluri au început să negocieze tarifele de cazare pentru sărbători

În 2025, multe camere de hotel și pensiuni au rămas goale chiar și de Crăciun. Reducerile aplicate pe ultima sută de metri, de până la 10% la unele hoteluri, sau ofertele negociabile ale micilor proprietari nu au reușit să atragă suficienți turiști.

Un exemplu în acest sens este hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, care a organizat pentru prima dată sărbătorile de iarnă, dar clienții au fost puțini. Potrivit sursei citate mai sus, prețurile au fost reduse cu 10% pentru ultimele spații de cazare rămase neocupate.

Totuși, în unele stațiuni, nici ofertele și nici tarifele scăzute, unele de sub 300 de lei pentru o cameră dublă pe noapte la Sinaia, nu au fost suficiente pentru a atrage mai mulți turiști.

Ce spun hotelierii despre criza din turism și numărul mic de turiști din 2025

Proprietarii de pensiuni și hoteluri spun că lipsa zăpezii și situația economică a populației sunt principalele cauze ale scăderii cererii. Pe un grup turistic online, un proprietar de pensiune a transmis un semnal de alarmă și atrage atenția asupra crizei din turism.

„Vine Crăciunul, vine și zăpada… și eu tot nu mi-am găsit oaspeți de Crăciun. Am aici apartamente cu grad de confort ridicat. Avem living mare, avem brăduțul făcut, vremea e bună deși s-a răcorit. Prețurile sunt aceleași pe care le practic în restul anului (…) și totuși e primul an în care nu am oaspeți de Crăciun.

O cauză poate fi sărăcirea populației… Prin urmare, hai să depistăm cauza și dacă este cea pe care o presupun, să încercăm să o rezolvăm. Prețul meu standard pentru cazare, încă de anul trecut, este 500 lei/apartament/noapte. Ca și acum.

Se pare că în zilele noastre el depășește puterea de cumpărare a potențialilor clienți. Prin urmare, vă rog să mă sunați (sau să îmi dați mesaj privat) și să îmi spuneți cât vă permiteți să plătiți pentru 3 sau 4 nopți. Și voi încerca să fac reducerile necesare”, a scris bărbatul.

Motivele pentru care a scăzut numărul de turiști pe Valea Prahovei

Pe de altă parte, un alt patron de pensiune spune că ofertele agențiilor de turism pentru destinații externe sunt mult mai atractive pentru români. Acesta spune că prețurile ridicate de pe Valea Prahovei sunt generate de costurile mari de întreținere și nu ar putea concura niciodată cu tarifele practicate, de exemplu, de Bulgaria pentru aceleași servicii.

„Sărăcirea populației nu este singura cauză. Ofertele agențiilor de turism pentru destinații externe sunt o cauză importantă pentru care turismul nu mai e ce a fost, în România. Cu prețurile la curent pe care le plătim noi, aici, nu putem face față concurenței din Bulgaria, Ungaria, sau alte țări”, a adăugat un alt hotelier, potrivit sursei citate.

Scăderea cuantumului tichetelor de vacanță reprezintă un alt motiv pentru care mulți bugetari au renunțat la planurile de vacanță.

În plus, pe domeniul schiabil din Munții Bucegi, la peste 2000 de metri altitudine, de Crăciun erau deschise doar două pârtii din 25, cu cinci instalații funcționale dintr-un total de 11. Condițiile de schi mai puțin favorabile au redus, de asemenea, numărul turiștilor care alegeau stațiunile montane pentru sporturile de iarnă.

Ce perspective au hotelierii pentru Revelionul 2025

Pe de altă parte, Revelionul 2025 bate la ușă, iar după un Crăciun cu puțini turiști, proprietarii de hoteluri și pensiuni speră că situația se va redresa la petrecerile organizate în noaptea dintre ani.

Hotelierii speră la o redresare a cererii pentru sărbătorile de Revelion. Totuși, aceștia observă o schimbare de comportament în rândul clienților.

Dacă până acum, locurile de cazare erau rezervate cu mult timp înainte, în prezent, ofertele sunt disponibile chiar și în ultimele zile ale anului. Mulți turiști aleg să caute locuri mai liniștite, cu zăpadă, tradiții și facilități relaxante, dar preferă să își planifice vacanțele după 3 ianuarie, evitând astfel costurile mai mari din perioada sărbătorilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Filme de Crăciun pe care nu trebuie să le ratezi: comedii, drame și povești întunecate
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cazul Sorinei Săcărin a stârnit un val de reacții, dar apoi s-au mai aflat puține informații despre ea. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată
Viva.ro
Cazul Sorinei Săcărin a stârnit un val de reacții, dar apoi s-au mai aflat puține informații despre ea. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
gsp
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
GSP.RO
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
GSP.RO
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
Parteneri
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Libertateapentrufemei.ro
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Avantaje.ro
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online
Tvmania.ro
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online

Alte știri

Legea care simplifică obținerea permisului de conducere a fost publicată în Monitorul Oficial
Știri România 14:57
Legea care simplifică obținerea permisului de conducere a fost publicată în Monitorul Oficial
Turtă dulce cu suflet. Sute de figurine și căsuțe-unicat, făcute de 80 de copii și tineri, vândute pentru caritate
Știri România 14:00
Turtă dulce cu suflet. Sute de figurine și căsuțe-unicat, făcute de 80 de copii și tineri, vândute pentru caritate
Parteneri
De ce Crăciunul în familie îi copleșește pe mulți români: „Am sentimentul că deranjez și că mă cheamă din obligație”
Adevarul.ro
De ce Crăciunul în familie îi copleșește pe mulți români: „Am sentimentul că deranjez și că mă cheamă din obligație”
Gigi Becali, „miracol” de Crăciun în Africa! Dezvăluiri inedite despre patronul FCSB și misiunea sa creștină din Rwanda și Uganda. Foto
Fanatik.ro
Gigi Becali, „miracol” de Crăciun în Africa! Dezvăluiri inedite despre patronul FCSB și misiunea sa creștină din Rwanda și Uganda. Foto
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Cum arată bradul de Crăciun împodobit de Antonia și Alex Velea. Cadru de poveste în casa celor doi artiști
Stiri Mondene 17:00
Cum arată bradul de Crăciun împodobit de Antonia și Alex Velea. Cadru de poveste în casa celor doi artiști
Detalii despre rolul jucat recent de Daniel Nuță: „Nu mai știe pe ce drum să o ia”
Exclusiv
Stiri Mondene 16:00
Detalii despre rolul jucat recent de Daniel Nuță: „Nu mai știe pe ce drum să o ia”
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
ObservatorNews.ro
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
Libertateapentrufemei.ro
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
Parteneri
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.ro
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
GSP.ro
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
Parteneri
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Mediafax.ro
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
A murit cunoscutul om de afaceri gălățean, Corneliu Istrate
StirileKanalD.ro
A murit cunoscutul om de afaceri gălățean, Corneliu Istrate
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Alertă de Crăciun! Raed Arafat a activat planurile de urgență, după avertizările făcute de meteorologi
Wowbiz.ro
Alertă de Crăciun! Raed Arafat a activat planurile de urgență, după avertizările făcute de meteorologi
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
Redactia.ro
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
EXCLUSIV Ce cadouri se dau de Crăciun în familia lui Dan Negru. Prezentatorul Kanal D a dezvăluit și ce își dorește pentru 2026
KanalD.ro
EXCLUSIV Ce cadouri se dau de Crăciun în familia lui Dan Negru. Prezentatorul Kanal D a dezvăluit și ce își dorește pentru 2026

Politic

Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Exclusiv Interviu
Politică 24 dec.
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Politică 23 dec.
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Parteneri
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
ZiaruldeIasi.ro
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
Ce adversari ar avea Universitatea Craiova în Liga Campionilor, dacă oltenii iau titlul! Capi de serie prin coeficientul european record obținut în 2025
Fanatik.ro
Ce adversari ar avea Universitatea Craiova în Liga Campionilor, dacă oltenii iau titlul! Capi de serie prin coeficientul european record obținut în 2025
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)
Spotmedia.ro
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)