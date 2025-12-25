Zeci de hoteluri și pensiuni de pe Valea Prahovei au rămas neocupate de Crăciun

Zeci de unități de cazare de pe Valea Prahovei și din Brașov au rămas fără turiști în perioada Crăciunului. O situație greu de imaginat în urmă cu câțiva ani, când rezervările erau făcute cu luni înainte. Potrivit News.ro, numărul mic de turiști din acest an a fost cauzat de prețurile mari, dar și de scăderea puterii de cumpărare și criza economică.

În anii trecuți, gradul de ocupare în stațiunile tradiționale precum Sinaia, Bușteni, Azuga, Predeal sau Poiana Brașov depășea constant 90%.

Patronii de pensiuni și hoteluri au început să negocieze tarifele de cazare pentru sărbători

În 2025, multe camere de hotel și pensiuni au rămas goale chiar și de Crăciun. Reducerile aplicate pe ultima sută de metri, de până la 10% la unele hoteluri, sau ofertele negociabile ale micilor proprietari nu au reușit să atragă suficienți turiști.

Un exemplu în acest sens este hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, care a organizat pentru prima dată sărbătorile de iarnă, dar clienții au fost puțini. Potrivit sursei citate mai sus, prețurile au fost reduse cu 10% pentru ultimele spații de cazare rămase neocupate.

Totuși, în unele stațiuni, nici ofertele și nici tarifele scăzute, unele de sub 300 de lei pentru o cameră dublă pe noapte la Sinaia, nu au fost suficiente pentru a atrage mai mulți turiști.

Ce spun hotelierii despre criza din turism și numărul mic de turiști din 2025

Proprietarii de pensiuni și hoteluri spun că lipsa zăpezii și situația economică a populației sunt principalele cauze ale scăderii cererii. Pe un grup turistic online, un proprietar de pensiune a transmis un semnal de alarmă și atrage atenția asupra crizei din turism.

„Vine Crăciunul, vine și zăpada… și eu tot nu mi-am găsit oaspeți de Crăciun. Am aici apartamente cu grad de confort ridicat. Avem living mare, avem brăduțul făcut, vremea e bună deși s-a răcorit. Prețurile sunt aceleași pe care le practic în restul anului (…) și totuși e primul an în care nu am oaspeți de Crăciun.

O cauză poate fi sărăcirea populației… Prin urmare, hai să depistăm cauza și dacă este cea pe care o presupun, să încercăm să o rezolvăm. Prețul meu standard pentru cazare, încă de anul trecut, este 500 lei/apartament/noapte. Ca și acum.

Se pare că în zilele noastre el depășește puterea de cumpărare a potențialilor clienți. Prin urmare, vă rog să mă sunați (sau să îmi dați mesaj privat) și să îmi spuneți cât vă permiteți să plătiți pentru 3 sau 4 nopți. Și voi încerca să fac reducerile necesare”, a scris bărbatul.

Motivele pentru care a scăzut numărul de turiști pe Valea Prahovei

Pe de altă parte, un alt patron de pensiune spune că ofertele agențiilor de turism pentru destinații externe sunt mult mai atractive pentru români. Acesta spune că prețurile ridicate de pe Valea Prahovei sunt generate de costurile mari de întreținere și nu ar putea concura niciodată cu tarifele practicate, de exemplu, de Bulgaria pentru aceleași servicii.

„Sărăcirea populației nu este singura cauză. Ofertele agențiilor de turism pentru destinații externe sunt o cauză importantă pentru care turismul nu mai e ce a fost, în România. Cu prețurile la curent pe care le plătim noi, aici, nu putem face față concurenței din Bulgaria, Ungaria, sau alte țări”, a adăugat un alt hotelier, potrivit sursei citate.

Scăderea cuantumului tichetelor de vacanță reprezintă un alt motiv pentru care mulți bugetari au renunțat la planurile de vacanță.

În plus, pe domeniul schiabil din Munții Bucegi, la peste 2000 de metri altitudine, de Crăciun erau deschise doar două pârtii din 25, cu cinci instalații funcționale dintr-un total de 11. Condițiile de schi mai puțin favorabile au redus, de asemenea, numărul turiștilor care alegeau stațiunile montane pentru sporturile de iarnă.

Ce perspective au hotelierii pentru Revelionul 2025

Pe de altă parte, Revelionul 2025 bate la ușă, iar după un Crăciun cu puțini turiști, proprietarii de hoteluri și pensiuni speră că situația se va redresa la petrecerile organizate în noaptea dintre ani.

Hotelierii speră la o redresare a cererii pentru sărbătorile de Revelion. Totuși, aceștia observă o schimbare de comportament în rândul clienților.

Dacă până acum, locurile de cazare erau rezervate cu mult timp înainte, în prezent, ofertele sunt disponibile chiar și în ultimele zile ale anului. Mulți turiști aleg să caute locuri mai liniștite, cu zăpadă, tradiții și facilități relaxante, dar preferă să își planifice vacanțele după 3 ianuarie, evitând astfel costurile mai mari din perioada sărbătorilor.

