Descoperirea femeii a fost împărtășită pe Reddit

Femeia, care se prezintă sub numele de Victoria Vale, a împărtășit descoperirea sa pe Reddit.

„Am găsit o rețea de tuneluri și camere sub casa mea”, a postat ea. „Sunt multe pături pătate, poate cu sânge. Tunelurile continuă la nesfârșit, poate cinci camere? Unele camere au electricitate, altele au apă curgătoare”.

Ea a oferit mai multe detalii despre condițiile misterioase ale tunelului în comentarii.

Postarea a stârnit un interes major din partea utilizatorilor Reddit

„Povestea de origine a serialului The Last of Us”, a răspuns un utilizator, comparând subsolul cu serialul popular HBO despre sfârșitul lumii, bazat pe jocul video The Last of Us.

Alții au glumit că subsolul amintește de filmul de groază Barbarian.

„Am gândit instant de Barbarian când am văzut această postare”, a comentat o persoană, iar zeci de utilizatori au fost de acord.

Recomandări De ce nu știu copiii noștri cine e pe tabloul „Cina cea de taină”: de ar fi fotbaliști sau trapperi le-ar ști și numele. Pentru prietenii mei creștini

Un alt utilizator a speculat că subsolul ar putea avea legături istorice cu „Underground Railroad” (Căile Ferate Subterane).

„Ea a spus că erau pături, pătate posibil cu sânge. Primul lucru la care m-am gândit a fost o stație pe Căile Ferate Subterane”, a scris un utilizator.

Oamenii mai îngrijorați au recomandat ca femeia să verifice subsolul pentru radon

Această substanță radioactivă poate cauza cancer pulmonar și alte probleme de sănătate grave.

„Detectoarele de radon nu sunt ieftine, dar sunt mai ușor de utilizat decât teste și poți vedea rezultatele singur”, a scris un utilizator.

„Mai bine decât să regreți mai târziu, când îți vei da seama că nu te-ai gândit la radon”.

Femeia a spus că plămânii ei „se simțeau diferit” după ce a petrecut timp în subsolul misterios.

„Plămânii mei sigur s-au simțit diferit după”, a spus femeia.

