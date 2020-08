Iubire în vremea COVID. După ce fata din SUA a venit în România, dar n-a găsit-o pe mamă, o femeie din Pucioasa a văzut articolul de ziar și o cheamă pe fiica adoptată acum 28 de ani!

Femeia a apelat la ziarul Libertatea fiindcă a văzut că și fiica sa, Alina Lucica, a încercat în urmă cu trei ani să își găsească mama biologică și chiar venise în Pucioasa.

Nimeni nu a dat atunci de urma femeii, fiindcă aceasta s-a căsătorit și și-a schimbat numele.

Eram într-o situație grea și am dus-o la leagăn și apoi a fost adoptată. Am aflat din ziarul dumneavoastră, abia acum am văzut articolul, că ea e bine, în America, are o viață bună și că m-a căutat. Tatăl fetei a murit de mult. Eu m-am căsătorit, acum mă cheamă Tulică. Stau în Pucioasa.

Camelia Tulică: