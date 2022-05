Femeia i-a și sfătuit pe salvatori cum să o scoată în siguranță, spune presa de stat.

Datele preliminare arată că zece persoane au supraviețuit dezastrului, dar cel puțin cinci au fost ucise și zeci sunt încă date dispărute.

Autoritățile au folosit câini special antrenați și drone pentru a detecta semne de viață printre ruinele clădirii.

A commercial building in Changsha city, Hunan – which housed apartments, a hotel, a cinema – caved in on Friday. The death toll CCP reported is 5, but there could be lot more. There are way too many incidents like this in China, CCP can’t play this off as a misfortunate accident pic.twitter.com/DMCrITgpTs