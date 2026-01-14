Investigațiile au dezvăluit însă o altă realitate. Câinii aparțineau chiriașei femeii care a făcut reclamația. În lipsa acesteia de acasă, proprietara a scos animalele din apartament și le-a lăsat în curte, apoi a contactat ASPA pentru a-i ridica, relatează Buletin de București.

„Iată un exemplu evident de ce încă mai avem câini pe străzi. Aceștia nu cad din cer, ci sunt abandonați de oameni”, a transmis instituția.

ASPA a ridicat 12 câini, adulți și pui, care se aflau într-o stare precară. Unul dintre aceștia avea răni grave la nivelul feței. Toate animalele au fost transportate la adăpostul ASPA Bragadiru, unde au primit îngrijiri medicale și au fost evaluate.

În urma verificărilor, s-a descoperit că unul dintre câini era microcipat pe numele chiriașei. Contactată de autorități, aceasta a venit la adăpost, a recunoscut câinii ca fiind ai săi și i-a revendicat pe toți în ziua următoare. Femeia a menționat că avea în grijă și alți trei câini, dar aceștia s-au pierdut după ce au fost scoși din apartament.

ASPA a sesizat poliția pentru două infracțiuni: abandonul animalelor pe domeniul public, comis de proprietara apartamentului, dar și pentru îngrijirea necorespunzătoare a câinilor de către proprietara animalelor. Potrivit legii, aceste fapte se sancționează cu amenzi între 3.000 și 12.000 de lei.

În paralel, ASPA continuă să încurajeze adopțiile. În 2025, peste 2.040 de câini au fost adoptați în București, conform datelor oferite de instituție, reprezentând o creștere de aproape 40% față de 2024. Organizarea de campanii, târguri și colaborările cu ONG-uri au contribuit semnificativ la acest rezultat pozitiv.