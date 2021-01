Un martor anonim, interogat de autoritățile americane, afirmă că a văzut înregistrări în care Riley Williams lua un laptop din biroul lui Nancy Pelosi.

This woman was directing people to Speaker Pelosi's office. pic.twitter.com/1VUIHsIiko — Barbed Wires ?? (@BBbmarsh) January 15, 2021

Potrivit acestui martor, citat în actul de acuzare, tânăra voia să trimită laptopul unui contact din Rusia pentru a-l vinde serviciilor secrete externe rusești.

Operațiunea a eșuat în cele din urmă, din motive neprecizate, iar Riley Williams ar fi în continuare în posesia computerului si intenționa să-l distrugă.

Un mandat de arestare a fost emis pe numele tinerei, despre care mama sa spune că a plecat de acasă. Tânăra și-a șters conturile de pe rețelele sociale.

Actul de acuzare nu reține pentru moment la adresa lui Riley Williams decât acuzațiile de intrare prin efracție și tulburarea ordinii publice, dar nu și furtul.

Deocamdată nu există indicații oficiale că un laptop lipsește într-adevăr din biroul lui Pelosi, însă FBI a anunțat că investigația rămâne în cercetare, iar situația va fi clarificată, scrie CNN.

Aproape 70 de persoane au fost deja inculpate după evenimentele din 6 ianuarie, potrivit departamentului american al Justiției. Capetele de acuzare merg de la intrarea prin efracție la port de arme interzise și agresarea agenților forțelor publice.

