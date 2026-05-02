România importă peste jumătate din legumele pe care le consumă

Întrebarea este simplă: de ce ajung pe piața din România legume mai ieftine din Franța, Olanda sau Spania, de la 2.500-3.000 de kilometri distanță, decât cele produse aici?

Arnaud Perrein, fermier francez stabilit în România și proprietarul unei fermei din Ialomița, spune că răspunsul nu ține doar de pământ sau de climă, ci mai ales de organizare, specialiști și educație agricolă.

Arnaud Perrein lucrează aproximativ 3.000 de hectare irigate în Ialomița, unde produce grâu, orz, rapiță, soia, floarea-soarelui și porumb. A încercat însă să intre și pe producția de cartofi și cartofi dulci, convins că România are toate atuurile pentru a concura cu fermierii din vestul Europei.

Planul părea logic. România are parcele mari, teren agricol bun, irigații și este mai aproape de consumatorii locali decât fermierii din Franța sau Olanda. Cu toate acestea, experiența s-a încheiat prost.

„Totuși, am fost mai slab, pentru că nu suntem organizați, nu avem specialiști”, a spus Arnaud Perrein, la conferința „ZF/BT Agricultura în 2026: provocare, adaptare, oportunități”, organizată la Constanța.

De ce a renunțat la cartofi

Fermierul spune că, după ce a investit milioane de euro, s-a lovit de probleme pentru care nu a găsit sprijin tehnic real. A avut dificultăți cu viermele sârmă, un dăunător care afectează culturile de cartofi, dar spune că nu a avut unde să ceară ajutor specializat.

Perrein afirmă că nu a știut ce soiuri de cartofi sunt potrivite pentru terenul lui, cum să recolteze eficient, cum să depoziteze marfa și cum să o vândă astfel încât afacerea să devină profitabilă.

În timp, a ajuns doar să își acopere cheltuielile, fără un câștig real. Așa că a renunțat.

„Educația rezolvă 90% din probleme”

Mesajul fermierului este că România nu pierde competiția pentru că nu are pământ bun sau condiții naturale. Din contră, în multe cazuri pornește cu avantaje mai mari decât alte țări europene.

Problema este lipsa de competențe, lipsa unor institute tehnice care să sprijine fermierii și lipsa unei organizări eficiente, de la alegerea soiurilor până la depozitare, procesare și vânzare.

Arnaud Perrein spune că prin competențe se poate ajunge și la procesare, iar asta ar adăuga valoare fiecărui hectar cultivat. În opinia lui, România ar trebui să consume mai mult din ceea ce produce local, dar pentru asta agricultura trebuie să devină mai bine pregătită și mai bine organizată.

De ce vin legume mai ieftine de la mii de kilometri

Cazul lui Perrein arată o problemă mai mare a agriculturii românești. Fermierii locali au renunțat la culturi precum roșii, ardei, castraveți sau cartofi pentru că nu au reușit să concureze cu producătorii din Franța, Olanda, Spania sau chiar SUA, scrie ZF.

Diferența nu este făcută doar de costuri, ci de know-how. Fermierii vestici au sisteme mai bine puse la punct, specialiști, institute tehnice, logistică, depozitare și piețe de desfacere mai clare.

Așa se ajunge ca legume produse la mii de kilometri distanță să ajungă mai competitive decât cele cultivate în România.

