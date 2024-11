La punctul de trecere a frontierei Medyka (sud-est), aproximativ treizeci de protestatari au împiedicat intrarea camioanelor în Polonia. Un camion pe oră este autorizat să părăsească Polonia pentru Ucraina. Blocajul nu se aplică maşinilor, autobuzelor, transportului umanitar şi militar.



Protestatarii critică guvernul de la Varșovia pe motiv că nu şi-a respectat promisiunile privind taxele pentru fermieri. „Avem permisiunea de a protesta până la sfârşitul anului, dar mâine ne aşteptăm ca ministrul să vină şi să discute cu noi. Pentru moment, nu dorim să ne prelungim protestul”, a declarat pentru AFP Roman Kondrow.

In the morning, Polish farmers started blocking the „Medyka-Sheghini” checkpoint and are not allowing trucks from Ukraine to pass, — RMF24



However, only one truck per hour is allowed from Poland to Ukraine. pic.twitter.com/7FbwHi6aBl