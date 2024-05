Festivalul Internațional Shakespeare de la Craiova. Vlad Drăgulescu, organizator: „De 30 de ani, se întâmplă ca oameni din diverse colțuri ale lumii să vină împreună și să nască aceste momente frumoase”

Vasile Ernu a discutat cu Vlad Drăgulescu, președintele Festivalului Internațional Shakespeare, Craiova, în exclusivitate pentru Libertatea despre modul în care a evoluat de-a lungul anilor acest eveniment, despre impactul lui în lumea teatrului și despre modul în care un oraș întreg se transformă în perioada festivalului.

Vasile Ernu: Vă rog să ne spuneți cum a apărut și cum a evoluat acest festival?

Vlad Drăgulescu: Festivalul a fost fondat în 1994 de marele vizionar Emil Boroghină, care a reușit, în anii 90, nu numai să ducă Teatrul Național Craiova peste tot în lume, ci și să aducă lumea la Craiova, prin acest demers. Evoluția lui a fost una fulminantă. De la început a avut unele dintre cele mai mari nume de teatru din lume, chiar la deschiderea festivalului din 1994 fiind prezentă trupa Cheek by Jowl din Marea Britanie, condusă de Declan Donnellan și Nick Ormerod. De la an la an, festivalul a reușit să aducă unele dintre cele mai mari nume ale teatrului mondial, companii de teatru faimoase, iar regizori precum Peter Brook, Declan Donnellan, Robert Wilson, Robert Lepage și mulți, mulți alții, au devenit niște obișnuiți ai scenei festivalului nostru.

Vlad Drăgulescu. Foto: captură video youtube

– Sunt puține festivaluri care rezistă în timp: care este secretul reușitei acestei longevități?

– În primul rând, tenacitatea celor care și-au propus să facă din acest festival un festival de renume internațional și, bineînțeles, toate numele care au sfințit cumva acest festival, prin prezența lor aici. Din ce în ce mai mulți oameni de teatru au fost atrași și automat pe lângă ei au venit spectatori, spectatori nu numai din Craiova și din România, ci și din lume. Ușor, ușor, s-au adăugat componente academice, cum ar fi conferințele de shakespearologie, conduse chiar de reprezentanții Institutului Shakespeare de la Stratford, iar apoi, bineînțeles, instituțiile finanțatoare care au înțeles ce se construiește la Craiova și au sprijinit, de la an la an, din ce în ce mai mult, acest demers: Primăria Municipiului Craiova, Ministerul Culturii, Consiliul Județean Dolj, Institutul Cultural Român.

„Comunitățile construiesc festivaluri”

– Festivalul devine tot mai complex. Care ar fi ideea centrală pe care se axează festivalul anul acesta? Există o linie, o idee centrală?

– Am ieșit puțin din zona artistică și ne-am dus și într-o zonă socială cu deviza sub care ne desfășurăm activitatea în această ediție. Am spus „Comunitățile construiesc festivaluri”. Asta pentru că, de 30 de ani, se întâmplă la Craiova ca oameni din diverse colțuri ale lumii, atât actori, trupe, cât și spectatori, să vină împreună și să nască aceste momente frumoase.

Practic, un festival nu se referă neapărat la o artă anume, ci la faptul că oamenii vin împreună să se bucure. Și, din acest motiv, ne-am hotărât ca, la 30 de ani, să mergem și să le mulțumim cât mai multor oameni, prin activitățile pe care le-am propus.

Avem peste 380 de evenimente în final, care vor ajunge în peste 70 de spații convenționale și neconvenționale din Craiova și vom construi, practic, această ediție cât și edițiile viitoare și probabil chiar festivalul viitorului, cu ajutorul spectatorilor noștri. Dacă vorbim de faptul că vom juca spectacole la scări de bloc, în parcuri, în piețe, pe străzi, putem să spunem că linia centrală este dată de faptul că, în acest an, poate mai mult decât niciodată, Shakespeare nu este despre teatru ci este despre oameni. Este despre întâlnirea dintre un actor și un om. Practic, un Shakespeare pentru fiecare.

– M-am uitat peste program și am amețit. Oferta este spectaculoasă. Haideți să facem puțină claritate să vedem ce alegem și cum ne ghidăm. Mai întâi aș întreba care sunt secțiunile centrale, ca să știm cum alegem. Ce conține acest festival?

– În primul rând putem să spunem că o dispunere a evenimentelor din acest festival se află pe o axă a timpului. Putem să vorbim despre trecut atunci când vorbim despre Shakespeare Village, un sat pe care l-am construit în acest an, special, pentru prima oară, pentru a încerca să-i ducem pe spectatorii noștri în epoca lui Shakespeare și să le arătăm cum se trăia în epoca respectivă și cum se juca teatru în vremea în care piesele lui Shakespeare se scriau. Aici vor putea vedea, pe lângă spectacole de teatru jucate ca în vremea lui Shakespeare, jucate la lumina zilei, tot felul de artizani din Marea Britanie, specialiști în pielărie, croitorie, pantofărie, tot felul de ateliere, bufoni, iar spre seară, ușor, ușor, chiar și concerte, începând de la sunete medievale până la sunete foarte, foarte contemporane. Aceasta este partea din trecut a acestei axe temporale de care vorbeam, iar capătul opus este, evident, viitorul, unde avem un cub imersiv Shakespeare Dimensions, construit special de niște specialiști în tehnologie, Ciprian Făcăeru fiind artistul împreună cu care am reușit să aducem la viață, în acest cub imersiv, actul I, scena I din piesa Furtuna.

Între aceste două coordonate de timp se întâmplă toate celelalte evenimente pe care noi ne dorim să le oferim publicului nostru, și anume spectacole la interior, care se desfășoară în Teatrul Național Craiova, Teatrul Colibri, Filarmonica Oltenia, Casa Studenților, la Tipografie – un spațiu de teatru independent.

O altă secțiune foarte importantă în acest an este secțiunea UNATC – Fringe, care marchează venirea, în echipa de construcție a festivalului, a UNATC I.L. Caragiale București, care va aduce circa 70 de evenimente în aer liber, răspândite în tot orașul, și care va mobiliza, în acest efort, peste 200 de studenți și cadre didactice.

O altă secțiune este Pop-up Shakespeare care include spectacole de teatru independent, ale artiștilor independenți din Craiova, din România, dar și din întreaga lume, spectacole care variază de la spectacole stradale până la spectacole-experiment, care intră aproape în casele oamenilor, spectacole jucate special la scări de bloc, cu ajutorul locuitorilor din zonele respective.

Altă secțiune este secțiunea academică, care, ca în fiecare an, aduce lansări de carte, expoziții, conferințe de shakespearologie, conferințe de teatrologie, iar în această secțiune se adaugă în acest an alte comunități academice, cum ar fi Facultatea de Medicină și Farmacie din Craiova, care ni se alătură cu o conferință despre psihiatria dramatică a personajelor lui Shakespeare. Sau Facultatea de Litere care, pe lângă tot ajutorul pe care ni-l oferă pe parte de traduceri, va organiza un Bal Elisabetan, Facultatea de Horticultură împreună cu care avem un simpozion bazat pe plantele pe care Shakespeare le numește în opera sa, Facultatea de Economie, cu un congres de business și Facultatea de Automatică, cu un simpozion bazat pe tehnologie și teatru.

Mai avem secțiunea de concerte pentru că împlinim 30 de ani și ne-am dorit foarte tare ca, după fiecare zi de festival, să încheiem cu muzică și să ne bucurăm împreună în Satul Shakespeare cu trupe cum ar fi Carlas Dreams, om la lună, Vița de vie, Byron, Alternosfera și mulți alții.

„Vedetele” care vor performa la această ediție

– Știu că fiecare festival vine cu un număr mare de artiști de top. Care sunt numele și spectacolele de teatru din lume, cele mai importante, care vin la Craiova?

– O să încep în ordine cronologică, cu spectacolul Furtuna de Robert Wilson, de la Teatrul Național Ivan Vazov din Sofia, Bulgaria (16 și 17 mai). Apoi am să vorbesc despre Tang Shu, Regele Lear – Wing Theatre Studio, Hong Kong, 17 mai, la ora 8.00 seara, dar și pe 18 mai, la ora 5.00 după-amiaza, la Teatrul Colibri. Următorul spectacol important ar fi al lui Declan Donnellan, chiar cu trupa noastră de la Craiova, Hamlet, care poate fi văzut pe 18 și 19 mai, Peter Brook, din păcate ultimul său spectacol, neterminat – Proiectul Furtuna, de la Teatrul Bouffes du Nord, Franța, care va fi prezentat pe scena mare a Teatrului Național Marin Sorescu, în data de 21 mai, iar apoi ne vom bucura de prezența lui Robert Lepage, în datele de 25 și 25 mai, cu spectacolul Hamlet, un spectacol coregrafic realizat de Robert Lepage, unul dintre cei mai mari regizori ai lumii, și Guillaume Côté, unul dintre cei mai mari dansatori și coregrafi ai lumii. Am să închei cu un alt nume foarte mare, Woods of Birnam, care va inaugura Shakespeare Village, în seara de 16 mai, cu un spectacol fascinant, un Macbeth rock, Macbeth in Concert, cu foarte cunoscutul și foarte talentatul actor Christian Friedel.

– La marile festivaluri am mereu probleme cu locurile. Unde e centrul acestui festival? Unde au loc evenimentele? Vorbim, totuși, de sute de evenimente.

– Într-adevăr, este foarte greu să numim un loc central. Publicul nostru este obișnuit cu sălile Teatrului Național. Dar putem spune că festivalul este răspândit întreg orașul și că între 16 și 26 mai, dacă ești oriunde în oraș și dacă ridici o piatră, sub ea sigur este un actor care îți va recita ceva din sonetele lui Shakespeare sau îți va spune un monolog celebru. Dar cel mai bine este să intrați pe site-ul nostru, unde toate aceste evenimente sunt descrise foarte bine și chiar au marcată locația, poți să intri pe o hartă și să îți dai seama pe unde se întâmplă și cum poți să ajungi la evenimentele pe care le-ai selectat.

– De obicei, publicul, la cele mai mari festivaluri, vine nu doar din regiune, ci din întreaga țară. Cum se întâmplă cu spectatorii din alte regiuni ale țării? Vin? Au unde se caza?

– De exemplu, statisticile ne arată că într-un procent de 23% biletele au fost cumpărate din Craiova, iar restul de 77% sunt cumpărate din alte orașe sau alte țări. Există locuri de cazare, dar în aceste moment deja foarte multe dintre ele ocupate, însă încă există capacități la AirBNB și, mai mult decât atât, vă invităm chiar să folosiți zona de campare din Satul Shakespeare unde deja sunt rezervate undeva la 100 și ceva de locuri.

Muzica și teatrul, o rețetă de succes

– Am văzut că aveți și foarte multă muzică. De ce muzică la un festival de teatru și cine vine?

– Muzica este un mod foarte bun de a închide orice zi de festival. Și mai ales atunci când împlinim 30 de ani, avem cu atât mai mult nevoie de muzică și de concerte. Practic, am făcut, în Satul Shakespeare un mic festival în festival, iar acolo avem, în fiecare seară, trupe precum Vama, Vița de vie, Byron, om la lună, Carlas Dreams și pentru o singură seară ieșim din sat și urcăm sus pe dealul Bucovățului, la Panoramic Nights, la Sion Gardens, unde vom avea bucuria să ascultăm trupa Alternosfera.

– Spectatorii nu vin pentru mult timp. Să zicem că sunt spectator și pot să particip la maximum 5 evenimente. Care ar fi top 5?

– R. Robert Wilson cu Furtuna, Woods of Birnam cu Macbeth in Concert, Hamlet al lui Declan Donnellan, Proiectul Furtuna al lui Peter Brook și Hamlet – Prințul Danemarcei al lui Robert Lepage.

Foto: Festivalul International Shakespeare, Craiova / Facebook

