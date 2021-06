Fetiță de 12 ani luată cu Poliția de la asistenții maternali. Copila era plină de vânătăi și înfometată

Copila se afla de patru ani la doi asistenți maternali, soț și soție. care, în loc de grijă și afecțiune, îi ofereau copilei doar bătaie, pedepse și umilințe.

„Se auzea cum plânge și cum îi imploră să se oprească. Copila este de mică la ei, dar nu au avut niciodată grijă de ea. Au ținut-o doar pentru bani. Plecau cu zilele de acasă și o încuiau singură în apartament. O pedepseau și o umileau în fața copiilor de la bloc. Sărăcuța, ne-a rupt sufletul tuturor”, a povestit, îngrozită, o vecină.

Bătută din cauză că a cerut altceva de mâncare

Când reprezentanții Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului și ai Poliție au ajuns la adresa indicată de vecini, fetița era singură în casă și a ieșit la geam.

Copila le-a spus asistenților sociali DGASPC că este de acord să plece cu ei pentru că s-a săturat de bătăi, dar, dacă va descuia ușa, „părinții ei” vor ști, având instalat un sistem de monitorizare.

Fetița, plină de vânătăi, le-a povestit celor de la DGASPC, că a fost bătută din cauza că a refuzat să mănânce o bucată de cârnat stricat și a avut curajul să ceară altceva de mâncare.

Maria mai povesit că ambii soți o bat, iar cu o săptămână în urmă fusese agresată din cauza că nu știa unghiu­rile la matematică și a fost pusă să facă 100 de genuflexiuni drept pedeapsă.

Lovită cu o curea și cu un șlap

Nicoleta Daneliuc, directoarea DGASPC Suceava, e confirmat pentru Adevărul că Maria avea vânătăi pe mâini şi pe picioare și că micuța le-a povestit salvatorilor săi că a fost lovită cu o curea şi cu un şlap.

Maria a fost examinată de medici şi apoi cazată în Centrul de Primire a Copiilor în Regim de Urgenţă.

Poliţiştii au început deja o anchetă şi printre martorii care vor fi chemaţi să dea declaraţii este şi diriginta Mariei, Adriana Huianu.

„Este o fetiță veselă și sociabilă. Îmi pare tare rău că nu s-a aflat mai devreme prin ce trece. Noi am învățat în sistem online, iar la școală ne-am întâlnit abia pe 5 mai. Am început să am semne de întrebare, Maria povestindu-mi despre multe interdicții în familia lor. Nu a știut să-mi povestească ce au gătit de Paști, în schimb mi-a povestit că a spălat vasele și a pus rufe la spălat. Am avut o ședință cu părinții, iar tatăl mi s-a părut un bărbat foarte dur. Am chemat-o și pe mamă, după câteva zile, dar a zis că cei doi au o relație foarte apropiată, se joacă, fac teme împreună”, a declarat Adriana Huianu, dirigintele clase la care învață fetița.

Maria, alături de diriginta ei.

Diriginta: „Aș vrea să o iau și să o cresc”

Joi, 24 iunie, când au chemat vecinii Poliția, am fost și eu acolo. Maria mi-a sărit în brațe și mi-a povestit că nu mai poate îndura bătăile. De atunci o vizitez zilnic la Centrul de Plasament și am menționat că aș vrea să o iau eu să o cresc.

Adriana Huianu:

Fetița a primit de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului o rochiță nouă, ciorapi și sandale și a fost dusă la școală la serbarea de premiere și de încheiere a anului școlar.

„S-a bucurat foarte mult să-și vadă colegii. Este un copil bun. A terminat clasa a V-a cu media general 8.91”, a încheiat profesoara Huianu.

În ziua în care Maria a ajuns în grija DGASPC, asistenţii maternali au venit la sediul instituţiei, şi-au cerut scuze şi au explicat că au vrut să-i îndrepte caracterul fetei.

Explicațiile DGASPC

Întrebată dacă angajaţii instituţiei au monitorizat relaţia între Maria şi cei care şi-au asumat să o îngrijească, Nicoleta Daneliuc a spus că monitorizarea s-a făcut o dată la trei luni. Asistenţii au vizitat-o pe Maria ultima dată în luna mai, dar copila nu a avut curajul să le povestească calvarul prin care trece, de teama repercusiunilor.

Medicii legişti au eliberat un certificat medico-legal pe numele Mariei, iar asistenţii DGASPC au formulat o plângere la Poliţie împotriva agresorilor.

Maria mai are un frate, aflat tot la Centrul de Plasament din Botoșani.

