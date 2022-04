Fetiţa de 5 ani cu hepatită severă, provocată de boala Wilson, a fost transferată, vineri, la Institutul Clinic Fundeni pentru transplant. Ea va fi operată azi de o echipă formată din 10 medici. Ieri, ministerul Sănătății a transmis că starea fetei este una gravă, dar stabilă. Donatorul fetei este un tânăr în vârstă de 17 ani.

Copila a fost internată la începutul lunii aprilie la Spitalul Grigore Alexandrescu. Părinții ei au spus pentru Digi24 prin ce au trecut în momentul în care fetița a fost diagnosticată.

„A prezentat dureri abdominale, urina mai închisă la culoare, a vomat o dată acasă. Când am ajuns la spital, în apropiere de orașul nostru, ni s-a spus că are hepatita A, a zis că o să treacă repede, se tratează, nu e nimic grav. Majoritatea copiilor o fac la vârsta asta. Nu a răspuns la tratament, starea ei s-a mai agravat pe parcurs. De ieri am aflat că are boala Wilson, nu știam. A zis că e ceva genetic, nu știm dacă noi o avem, urmează să ne testăm. Este foarte greu, este dureros, știind că copilul tău urmează să fie operat, și nu e o operație ușoară, este foarte grea… o recuperare foarte grea, dar cu ajutorul Domnului sper să”, a povestit mama fetei pentru sursa citată.

Boala Wilson, care a declanșat hepatita în cazul copilei, este o anomalie genetică de metabolizare a cuprului, care face ca acest metal să se depună în diverse organe, cu predilecție în ficat și creier.

Tatăl copilei a spus că se roagă în fiecare zi pentru sănătatea ei.

„O singură persoană în România și aceea e fetița noastră. Sperăm să trecem cu bine peste, ne rugăm în fiecare zi pentru fetița noastră. Le mulțumim din suflet părinților donatorului care au făcut un lucru extraordinar. Au salvat mai multe vieți, nu doar viața fetiței noastre”.

GSP.RO "Așa fac țăranii! Cum să te pozezi, mă, cu grătarul, bă băiatule?", spunea Dana Budeaunu. Fotbalistul care i-a dat o replică genială, incredibil ce a făcut

Playtech.ro Ce se întâmplă cu fix 72 de ore înainte să MORI. Primul semn care apare, oamenii de știință au făcut descoperirea

Observatornews.ro O adolescentă de 15 ani, dată dispărută, a fost găsită la o stână din Cluj, în timp ce se iubea cu un cioban

HOROSCOP Horoscop 30 aprilie 2022. Fecioarele se află într-o etapă importantă pentru dezvoltarea lor viitoare, conform ultimelor evoluții

Știrileprotv.ro Video. Angelina Jolie apare într-o cafenea din Liov, Ucraina. Ce spun martorii care au vazut-o

Orangesport.ro OFICIAL | Ce jucători vor veni din vară la FCSB. Unul dintre ei l-a dat pe spate pe Mihai Stoica

PUBLICITATE Nespresso Vertuo, cafeaua așa cum o dorești