De Răzvan Mihalașcu,

Părinții mărturisesc că fetița lor de doi ani și trei luni avea stări de panică și agitație, la scurt timp după ce începuse creșa, în luna septembrie. I-au spus un dispozitiv de înregistrare și așa au reușit să afle că fiica a maltratată aproape două luni de una dintre educatoarele de la creșa Precista, notează

tvmneamt.ro.

Pe înregistrări se pot auzi expresii ca: „Stai pe oliță, că-ți sucesc capul la spate”, „Dă să te schimb că te-a adus mă-ta nespălată, c…ă la fund, nesimțito!”, conform sursei citate.

Vă avertizăm! Înregistrarea conține detalii cu un puternic impact emoțional!

Părinții au mers la creșă să ceară explicații. Educatoarele au recunoscut că ele sunt cele înregistrate și că le pare rău.

Potrivit sursei citate, Direcția de Asistență Socială Neamț a desfăcut contractul de muncă al îngrijitoarei în aceeași zi.

Cazul a ajuns și în atenția Poliției Neamț.

„La sediul Poliției municipiului Piatra Neamț s-a prezentat un bărbat, de 42 de ani, din localitatea Alexandru cel Bun care a sesizat faptul că fiica sa minoră, de 2 ani și 3 luni ar fi fost victima unei agresiuni în timp ce se afla la creșă. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și purtare abuzivă, în care se efectuează cercetări în vederea stabilirii, cu exactitate, a situației de fapt”, notează tvmneamt.ro.

Anca Berea, directorul de la Direcția de Asistență Socială din Piatra Neamț, a declarat pentru Hotnews că trei persoane cercetate sunt cercetate în acest caz.

„A fost sesizată Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului. În termen de 24 de ore am anunțat DGASPC-ul care va confirma sau infirma abuzul. Am făcut demersuri pentru montarea de camere de supraveghere video și audio pentru spațiile de joacă și odihnă din cadrul tuturor creșelor din municipiu. Avem sisteme video pe holuri, dar după acest incident vom avea peste tot. Au fost retransmise către toți angajații creșelor informări cu privire la codul de conduită etică. Instituția noastră nu tolerează nicio formă de maltratare a persoanei în general și a copilului în special”, a declarat Anca Berea, pentru sursa citată.

În mai 2018, directoarea și educatoarele grădiniței „Micul Regat” din Constanța, acuzate că băteau copiii, au fost condamnate definitiv la pedepse cuprinse între un an și un an și cinci luni de închisoare cu suspendare. În plus, ele trebuie să dea câte 10.000 de euro pentru fiecare copil abuzat, respectiv către părinți.

foto: Shutterstock

