Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Decizie istorică a fost luată de Tribunalul din Göttingen. O fetiță în vârstă de 9 ani a primit despăgubiri-record de un milion de euro pentru prejudiciile suferite la naștere, în 2016.

Conform instanței, moașa și medicul de gardă de la clinica din Göttingen „au comis erori grave în timpul nașterii. Nu au efectuat o cezariană de urgență, au ignorat semnele de avertizare și nu au monitorizat corespunzător nou-născutul”.

Ca urmare a acestor erori medicale, fetița a suferit leziuni cerebrale severe. În prezent, ea nu poate vorbi, nu se poate hrăni singură și are nevoie de îngrijire permanentă. Medicii nu prevăd o îmbunătățire a stării ei.

Camera de Malpraxis Medical de la Tribunalul din Göttingen a decis acordarea unei sume fără precedent drept compensație pentru suferința cauzată. „Este cea mai mare sumă care a fost vreodată acordată aici”, a transmis Tribunalul..

Spitalul a fost găsit vinovat de neglijență gravă. Secția de ginecologie a unității medicale respective a fost, între timp, închisă.

Hotărârea instanței nu este încă definitivă. Reprezentanții spitalului pot face recurs împotriva acestei decizii.

Acest caz ar putea stabili un precedent important în Germania în ceea ce privește despăgubirile acordate în cazuri de malpraxis medical.

