Imagini șocante. O fetiță de doi ani care a căzut de la etajul 12 al unui bloc din Vietnam, salvată de un curier, care a prins-o în brațe

Evenimentul a avut loc duminică, 28 februarie.

Curierul a povestit cum s-a petrecut „miracolul” dintr-o suflare: „Așteptam să livrez bunurile unui client. Am auzit țipetele unui copil, dar m-am gândit, inițial, că e strigat de mamă. După ce m-am uitat mai atent, am văzut copilul pe balustradă. Am ieșit din mașină imediat și m-am cățărat pe clădirea din apropierea blocului de 16 etaje. M-am urcat pe un acoperiș înalt de doi metri pentru a găsi poziția cea mai potrivită pentru a o salva pe fată. Am încercat să îmi întind mâna cât de mult posibil ca să o pot prinde”.

Copilașul căzut de pe balustradă a fost prins în brațe de Nguyen. De acolo, cei doi au alunecat pe o prelată, care a atenuat șocul căderii.

Heroes without capes. Mr. Nguyen Ngoc Manh rescued (catches by hand) a 3-years-old girl's who dropped from the 12th floor of the apartment In Hanoi. #Heroeswithoutcapes #NguyenNgocManh #SaveLife #SaveLives #SaveChildren pic.twitter.com/EzYM2v3nPy — Luu Minh Triet (@luuminhtriet) March 1, 2021

„Totul s-a întâmplat într-un minut. Nici nu știu cum m-am cățărat pe acel acoperiș atât de repede. Nu mi-a venit să cred că i-am salvat viața”, a spus bărbatul, care a dus, ulterior, copilul la spital.

Nguyen Ngoc Manh, eroul zilei în Vietnam | Foto: Vietnam Times

Conform medicilor, fetița s-a ales cu fracturi la o mână și la un picior, însă este stabilă și în afara oricărui pericol. Curierul are o entorsă.

Foto: Captură Twitter

