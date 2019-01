Jenica Tabacu avea 50 de ani și a fost găsită fără suflare în locuința ei, la sfârșitul anului trecut. Directoarea Muzeului „Iulia Haşdeu” din Câmpina s-a spânzurat, iar o rudă apropiată i-a găsit trupul neînsuflețit.

„Nu mai pot și nici nu mai vreau să tac! Sufletu-mi lăcrimează! Eu am pierdut-o pe mama! Nimeni și nimic nu o poate aduce înapoi! Dar vreau să trag un SEMNAL MARE de alarmă pentru toți cei care au oameni dragi în familie cu probleme psihice! Mare grijă unde, cum și mai ales CINE îi tratează! Eu nu am reușit să fac față DEPENDENȚEI uriașe create de acest fost medic psihiatru.

SALVATORUL, așa cum îl numea mama, a tratat-o în 2010 de depresie. Medicamentele puternice prescrise au scos-o într-un timp relativ mic dintr-o depresie severă, însă nu a fost suficient, pentru că nu trataseră în întregime problemă, ci doar superficial! Știam că au păstrat legătura de-a lungul anilor, însă, nu am luat în serios niciodată ce ne transmitea mama că-i spunea EMINENTA! MARE GREȘEALĂ!!!

Problemele psihice nesoluționate corespunzător care trenau de ani de zile și care s-au accentuat, problemele existente ca în orice familie, dar mai ales INDUCERILE acestui om cum că el are carieră PERFECTĂ, familia PERFECTĂ, nepoții PERFECȚI, viața PERFECTĂ și TRATAMENTELE PUTERNICE sugerate de acest fost medic psihiatru aflat la pensie, procurate pe sub mână de mama au condus la acest deznodământ tragic! Nu am crezut niciun moment că un fost medic renumit, din niște înregistrări și mesaje ale unui om bolnav, fără să-mi vadă soțul, poate să-i pună un diagnostic atât de grav: PSIHOPAT ! Și să continue să se joace cu mintea mamei atâta timp!

CONTROLUL URIAȘ pe care acesta îl exercită asupra mamei prin iubirea enormă pe care mi-o purta, dar transformată în patologie deja, datorită bolii, a distrus treptat orice colac de salvare! REGRET că nu am avut curajul să merg la poliție pentru a face o plângere atunci când, poate, reușeam să schimb ceva! REGRET ENORM! Ceea ce m-a oprit a fost frica de respingere a părinților mei, în speță a mamei mele și frica de a nu recunoaște și a-l proteja în continuare pe SALVATOR! Acum este TARDIV pentru mama, pentru mine, pentru familia noastră! Va veni vremea justiției divine. Însă, luați aminte. Dacă postarea mea va reuși să ajute măcar un suflet, este suficient! Depresia este o boală grea, ascunsă și mult mai periculoasă decât cancerul! Poți să râzi, poți să glumești, poți să mimezi bucuria, însă fără TRATAMENT ADECVAT și SPRIJINUL REAL al apropiaților va culmina cu o tragedie!”, este mesajul scris de Rafaela Moraru pe pagina ei de Facebook.

