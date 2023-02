Oana Roman a postat pe contul de socializare un mesaj în care a mărturisit că fiica ei a cerut să stea de vorbă cu un specialist, în această perioadă, nu prea ușoară pentru ea.

„Suntem bine, dar, într-adevăr, Isa este afectată de situație pentru că ea era obișnuită cu prezența tatălui ei în permanență alături de ea. Este foarte greu pentru ea și o înțeleg, oricât e de matură și de mare și în cazul ei, da, am apelat la ajutor specializat.

Ea are nevoie să stea de vorbă cu cineva căruia să îi spună lucrurile pe care le simte și pe care mie nu mi le spune așa cum i-ar spune cuiva și culmea este că ea a cerut să meargă să se vadă cu Ana”, a mărturisit Oana Roman pe InstaStory.

„Ea îi spune «Ana cu care fac dezvoltare personală» și Ana este, într-adevăr, un psiholog care face și dezvoltare personală pentru copii și Isa a început să meargă să o vadă pentru că așa și-a dorit, asta a simțit că vrea, și am făcut cum și-a dorit ea”, a adăugat vedeta.

Oana Roman a pus punct scandalului cu Marius Elisei

Oana Roman a transmis zilele trecute un mesaj pe contul de socializare, în care mărturisește că a greșit și este hotărâtă să nu mai continue aceste mici conflicte cu tatăl fetiței sale.

„Mai vreau să spun ceva, pentru că tot este duminică și este zi sfântă și este o zi în care trebuie să ne liniștim, în care trebuie să ne odihnim. Am stat și m-am gândit foarte serios zilele astea la tot ce s-a întâmplat, la tot ce s-a spus și cred că totul a fost greșit.

Poate și eu am exagerat pentru că am fost pusă într-o situație foarte dificilă și m-am trezit singură cu prea multe pe cap și dacă am greșit, îmi cer scuze și vreau să încheiem”, a mărturisit Oana Roman pe InstaStory, potrivit Spynews.

„Mi s-au adresat cuvinte foarte urâte, poate și eu am spus cuvinte urâte, dar trebuie să încheiem pentru Isa, să fie liniște. Nu vreau să mai discut sau să mai dau curs unor speculații, sub nicio formă, legat de tot ce s-a întâmplat.

Atâta timp cât Isa își vede tatăl, eu sunt fericită și nimic altceva nu mai contează. M-am sfătuit aseară cu familia mea, care nu este de sânge, dar este de suflet și m-au ajutat foarte mult să înțeleg niște lucruri și da, am exagerat și eu, dar ce am primit înapoi a fost foarte greu. Așa că vreau să încheiem de tot, pentru totdeauna”, a adăugat vedeta.

