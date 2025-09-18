  • Conglomeratul Rostec este unul dintre cei mai mari producători mondiali de arme, avioane, elicoptere și alte echipamente militare.
  • Pirelli este un producător multinațional italian de anvelope cu sediul în Milano. Înființată în 1872, compania produce anvelope pentru mașini, motociclete și biciclete.
  • Calendarul Pirelli, celebru pe plan internațional, a fost publicat pentru prima oară în 1964. În calendarul care face reclamă companiei italiene au apărut modele renumite, precum Gisele Bündchen, Heidi Klum, Cindy Crawford, Adriana Lima, Kate Moss sau Naomi Campbell.

În calendar, alături de Nicole Kidman și Penelope Cruz

Consiliul UE a refuzat să ridice sancțiunile împotriva Anastasiei Ignatova, iar aceasta a contestat restricțiile în instanță, susținând că nu beneficiază de activele tatălui său vitreg.

Însă oficialii de la Bruxelles consideră că au suficiente dovezi contrare. În 2016, Ignatova a pozat pentru prestigiosul calendar Pirelli, alături 14 actrițe de renume mondial, precum Nicole Kidman, Penelope Cruz, Uma Thurman, Helen Mirren, Julianne Moore, Charlotte Rampling, Alicia Vikander sau Kate Winslet.

Calendarul Pirelli a apărut în 2017.

„Singurul motiv plauzibil: parteneriatul Pirelli – Rostec”

Pe site-ul calendarului, ea a fost descrisă drept „profesoară de teorie politică la Universitatea de Stat din Moscova și invitată specială”.

Pirelli a transmis, ulterior, că participarea ei a fost „o invitație din partea fotografului”. Sesiunea foto a fost realizată de Peter Lindbergh.

Potrivit lui Lindbergh, el a întâlnit-o pe Ignatova la o cină găzduită de directorul general al Pirelli, Marco Tronchetti Provera. „Mi-a plăcut, este foarte frumoasă. Și i-am spus că, dacă aș face un calendar, ea ar fi în el pentru că sunt foarte interesat de chipul ei”, a spus fotograful, citat de Gazeta.ru

  • Din 2010, Pirelli a fost de acord să colaboreze cu Rostec. Compania de anvelope a organizat o vizită în Rusia atât pentru modelele, cât și pentru fotograf, designerul Karl Lagerfeld.

Un off-shore ca dar de nuntă!

Potrivit Consiliului UE, „singurul motiv plauzibil” pentru participarea ei a fost parteneriatul dintre Pirelli și Rostec, condus de Serghei Cemezov, tatăl ei vitreg.

Oficialii europeni au analizat și alte active pe care Ignatova le-ar fi putut obține datorită legăturii de familie cu Cemezov:

  • Compania off-shore Elsamex (Belize). În anii 2000, această companie offshore a achiziționat o participație la compania de petrol și gaze Itera în valoare de zeci de milioane de dolari. Ulterior, s-a găsit o legătură directă între compania offshore și rețeaua de companii Troika Dialog, prin care „au fost transferați bani legați de diverse infracțiuni financiare”. Avocații Ignatovei subliniază că aceasta a primit această companie offshore cadou de la mama sa pentru viitoarea nuntă.
  • Vilă de lux în Spania. Compania Penimar (Insulele Virgine Britanice) deține o vilă de lux pe coasta spaniolă, în Marbella. Potrivit apărării, Ignatova a vândut acțiuni ale companiei. Oficialii europeni se îndoiesc de realitatea acestei tranzacții. Cert este că valoarea nominală a acțiunilor Penimar este de doar 5.000 de dolari. În același timp, vila și terenul valorează de sute de ori mai mult.
  • Iahtul Valerie „de 110 milioane de dolari”. Avocații insistă că Ignatova l-a vândut Apărarea Ignatovei a prezentat „documente private”, dar oficialii nu au fost convinși. „Consiliul pune la îndoială realitatea vânzării iahtului, nu există o dată a semnăturii, înregistrările în sine nu dovedesc tranzacția”, se arată în proiectul de scrisoare a Consiliului UE.
Fiica șefului corporației ruse de stat Rostec, sancționată în UE din cauza unei ședințe foto pentru calendarul Pirelli. Fotograf: „Mi-a plăcut fața ei, am pus-o lângă 14 mari actrițe”
Iahtul Valerie, în 2022, în portul din Barcelona. Ambarcațiunea are 85 de metri lungime și opera cu steag, St Vincent și Greandine. Foto: Profimedia

Doctorat în științe politice, apoi director general al unei companii farmaceutice

Anastasia este fiica din primul mariaj a Elaterinei Ignatova, una dintre cele mai influente bancherițe din Rusia, a doua soție a oligarhului rus Serghei Cemezov.

Anastasia a obținut un doctorat în științe politice și a predat la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse (MGIMO).

Ulterior, Ignatova a intrat în afaceri, devenind director general al unei companii farmaceutice și deținând o proprietate de lux în centrul Moscovei.

„Cel mai apropiat membru de familie, după soție”

Sancțiunile împotriva Ignatovei au fost impuse în aprilie 2022, după invazia Rusiei în Ucraina. Oficialii UE explică decizia prin faptul că ea este „cel mai apropiat membru al familiei după soție” al lui Cemezov.

Cemezov însuși a fost sancționat încă din 2014, fiind numit „unul dintre cunoscuții apropiați ai lui Putin” și acuzat că profită de relația sa cu președintele.

Vladimir Putin și Serghei Cemezov, la Kremlin, în 2023. Foto: Hepta

Serghei Viktorovici Cemezov, 73 de ani, fost agent KGB și general de rang înalt, s-a împrietenit cu Vladimir Putin când ambii erau staționați în RDG, în anii 80. În 2007, Putin l-a numit director general al Rostec.

Radio Svoboda menționează că a adresat întrebări Anastasiei Ignatova, dar nu a primit niciun răspuns.

A început demolarea sediului BCR din Calea Victoriei, fostă clădire Bancorex în anii '90. Cum va arăta zona peste câțiva ani
Știri România 00:57
A început demolarea sediului BCR din Calea Victoriei, fostă clădire Bancorex în anii ’90. Cum va arăta zona peste câțiva ani
Cod galben de vânt puternic cu viteză de până la 100 km/h, toată noaptea, în 4 județe din țară
Știri România 00:05
Cod galben de vânt puternic cu viteză de până la 100 km/h, toată noaptea, în 4 județe din țară
Alexandru Ion și Ștefan Floroaică, adevărul despre participarea la „Asia Express 2025”. „Multe dintre presupunerile mele s-au nuanțat teribil”
Stiri Mondene 17 sept.
Alexandru Ion și Ștefan Floroaică, adevărul despre participarea la „Asia Express 2025”. „Multe dintre presupunerile mele s-au nuanțat teribil”
Primele imagini cu Corina și Mihnea Năstase în rolul de părinți. Cum au apărut cu bebelușul lor, al treilea nepot al lui Adrian Năstase
Exclusiv
Stiri Mondene 17 sept.
Primele imagini cu Corina și Mihnea Năstase în rolul de părinți. Cum au apărut cu bebelușul lor, al treilea nepot al lui Adrian Năstase
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Exclusiv
Politică 17 sept.
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Exclusiv
Politică 17 sept.
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
