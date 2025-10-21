  • Imaginile expun ipocrizia elitei politice iraniene, care impune reguli stricte de îmbrăcăminte pentru femei, dar le încalcă în privat. Nunta extravagantă contrastează și cu dificultățile economice ale populației.

Decolteul cu scandal

Un scandal de proporții a izbucnit în Iran, după ce au apărut imagini de la nunta fiicei unui înalt oficial al regimului. Videoclipul dezvăluie ipocrizia elitei politice iraniene, care impune reguli stricte populației, dar nu le respectă în viața personală.

Ali Schamchani, fost ministru al Apărării și membru al Consiliului Suprem de Securitate Națională, și-a condus fiica Setayesh la altar într-o rochie de mireasă cu un decolteu adânc. Ținuta contravine flagrant codului vestimentar islamic impus femeilor iraniene.

Dublul standard al elitei politice

Îmbrăcămintea miresei a stârnit indignare în Iran, unde femeile riscă închisoarea și tortura dacă apar în public fără văl și mantou lung. Regimul susține că aceste reguli sunt menite să prevină „invazia culturală occidentală”.

Jurnalista Farnaz Fassihi, 54 de ani, de la New York Times a comentat: „Imagini uimitoare din viața dublă a unui înalt oficial iranian. La nunta fastuoasă a fiicei sale nu există niciun semn al practicilor islamice stricte și al evlaviei pe care le predică”.

Mirele și mireasa, la evenimentul din mai 2024. Videoclipurile au apărut acum online

Nuntă de 50.000 de euro

Nu doar rochia miresei, ci și opulența evenimentului a atras critici. Nunta a costat aproximativ 50.000 de euro și a avut loc la hotelul de lux Espinas Parsian din Teheran.

Portalul online Arman-e Melli a remarcat că „putem întreba cum se poate predica poporului răbdare în fața sancțiunilor economice, în timp ce nunta fiicei fostului secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională este celebrată într-una dintre cele mai luxoase și scumpe săli din țară”.

50.000 de euro este o sumă pentru care un iranian cu un venit mediu (250 de euro/ lună) ar trebui să muncească timp de 17 ani.

Tatăl a supraviețuit la limită unui atac israelian

Ali Schamchani a avut o ascensiune fulminantă după Revoluția Iraniană din 1979. A fost membru al Gărzii Revoluționare, ministru al Apărării și reprezentant direct al liderului suprem, ayatollahul Khamenei, în Consiliul de Securitate Națională.

În iunie 2025, Schamchani a supraviețuit la limită unui atac aerian israelian și american care i-a vizat apartamentul de lux din Teheran. A fost grav rănit și a suferit amputarea unui picior.

