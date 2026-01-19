„Mă mândresc cu fratele meu frumos”

Am luat la pas tot județul folosind Google Maps, iar în urma călătoriei digitale am observat că mai multe porțiuni de artere prezintă gropi, sunt peticite haotic ori asfaltul are urme vizibile de crăpături în mai multe locuri.

Firma în cauză nu este la prima controversă. În trecut, primarul liberal al municipiului Tulcea a acuzat public compania că se face „vinovată de starea deplorabilă a drumurilor”, iar administratorul firmei „este ținut în brațe de Horia Teodorescu”.

Mega Edil SRL a fost înființată în județul Buzău la finalul anului 2004, sub numele inițial de Corleone SRL, de către Marian Ghiveciu, cel care peste patru ani urma să obțină un mandat de deputat al județului Buzău, din partea social-democraților.

Marian Ghiveciu

În 2011, Ghiveciu a predat întreaga firmă Mihaelei Florea, o femeie originară dintr-un sat din Buzău. Apropierea dintre cei doi este vizibilă prin comentariile de pe o rețea de socializare, unde femeia îl numește „fratele” ei pe fostul politician.

Mihaela Florea. Foto: pagina de Facebook a Mihaelei Florea

În cadrul unor fotografii mai vechi cu Ghiveciu prezente pe contul său de Facebook, Mihaela Florea a lăsat două comentarii similare, „mă mândresc cu fratele meu frumos”.

Captură de ecran cu comentariul Mihaelei Florea la una din postările lui Ghiveciu

Companie deținută alături de ex-consiliera lui Horia Teodorescu

Având controlul asupra firmei Mega Edil SRL, Florea l-a cooptat, în 2011, ca administrator pe Constantin Ispas. Semnătura acestuia apare pe cel puțin trei dintre contractele încheiate cu Consiliul Județean Tulcea. Numai cinci ani Ispas a condus compania, ca mai apoi să fie înlocuit.

Facsimil cu unul din contractele încheiate de CJ Tulcea cu Mega Edil SRL unde apare semnătura lui Constantin Ispas

Numele lui Ispas se leagă de fosta consilieră a lui Horia Teodorescu, actuala deputată PSD de București, Mirela Furtună, originară din Tulcea. Despre aceasta, am arătat într-o altă investigație Libertatea cum afacerile sale s-au intersectat cu imobilele deținute de Condor SRL, firma președintelui CJ.

Furtună și Ispas au deținut împreună o companie pe care ulterior au închis-o, în 2019.

Legăturile dintre Constantin Ispas, Mirela Furtună și Horia Teodorescu

Horia Teodorescu și fondatorul firmei Mega Edil SRL, Marian Ghiveciu, se cunosc cel puțin din 2008, când amândoi au intrat în Parlamentul României din postura de deputați, unul de Tulcea, iar celălalt de Buzău.

Horia Teodorescu, președintele CJ Tulcea

După terminarea mandatului, Teodorescu a ajuns în 2012 șeful județului Tulcea, iar mai târziu, compania fondată de fostul său coleg a început să primească contracte din partea instituției pentru mentenanța drumurilor și deszăpezirea arterelor.

La fel ca Ghiveciu, Horia Teodorescu este originar tot din județul Buzău.

Întreținere pe hârtie, gropi pe drumurile județene

Mega Edil SRL a gestionat, în ultimul deceniu, întreținerea drumurilor din județul Tulcea, perioadă în care a primit cel puțin 10 milioane de euro de la instituția condusă de Teodorescu.

Pentru a evalua starea reală a infrastructurii, am parcurs digital rețeaua rutieră folosind Google Maps. Imaginile din intervalul aprilie-octombrie 2024 au surprins problemele din teren: gropi recurente, petice aplicate haotic și sectoare de asfalt vizibil fisurat.

Fotografiile de atunci confirmă lipsa unei întrețineri reale, în ciuda contractelor consistente plătite din bugetul public.

Cu câțiva ani înainte ca echipa Google Maps să ajungă pe drumurile din județul Tulcea, consiliul județean a atribuit companiei Mega Edil SRL, cu semnături perfectate într-o singură zi, două contracte separate pentru întreținerea multianuală a drumurilor județene: unul pentru zona de est și altul pentru zona de vest a județului, ambele aferente perioadei 2020-2023.

Facsimil cu acordurile-cadru prin care Mega Edil se obliga să întrețină drumurile din județul Tulcea în perioada 2020-2023

Mega Edil SRL a primit peste 3 milioane de euro din cele două acorduri-cadru încheiate cu CJ Tulcea.

Totodată, calitatea precară a drumurilor județene nu înseamnă doar avarii costisitoare la autoturisme, ci creează și riscuri de accidente, cu potențiale pierderi de vieți omenești.

La începutul anului 2026, un motociclist a părăsit localitatea Murighiol pe drumul județean 222C. Acesta a pierdut controlul motocicletei după ce a trecut peste o denivelare din asfalt, fiind aruncat din șa, scrie Ora de Tulcea.

Fotografie cu motocicleta avariată în urma impactului

Potrivit declarației sale, evenimentul a avut loc din cauza unui dâmb de aproximativ un metru lungime și a unei diferențe de nivel de aproximativ 30 de centimetri, aflat chiar înaintea unei curbe ușoare la stânga, obstacol care nu era semnalizat.

Am trimis o parte dintre imaginile cu drumurile care prezentau probleme către Horia Teodorescu pentru un punct de vedere. Întrebat cum ar evalua serviciile realizate de Mega Edil, șeful județului s-a rezumat să explice situația arterelor, motivând că reparațiile s-au realizat anul trecut, în 2025.

„Drumul județean 222E se afla în procedura de licitație deschisă, având ca obiect execuție lucrările la obiectivul de investiție Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Sarighiol de Deal-Rahman. Drumul județean 229 este în garanție și în anul 2025 au fost efectuate reparații în zonele afectate. Pe drumurile județene 222C și 222H au fost efectuate reparații constând în covorașe și plombe în anul 2025 în limita fondurilor disponibile”, a declarat Horia Teodorescu, printr-un răspuns în scris.

„În caz de intervenție rapidă, Armata s-ar mișca în ritm de melc”

Societatea din Buzău s-a mai ocupat și de drumul care leagă Tulcea de Chilia Veche, fiind un segment de importanță strategică datorită poziției sale la granița cu Ucraina.

Drumul Tulcea-Chilia Veche, marcat cu roșu pe hartă

În iunie 2022, Mega Edil a primit un contract de peste 21,6 milioane de lei pentru reparații privind fundația și calea de rulare a drumului. În cadrul înțelegerii, ambele părți au convenit o garanție de 12 luni pentru remedierea viciilor și a altor defecte.

Europa Liberă a publicat în anul următor de la primirea contractului o analiză referitoare la starea jalnică a drumului. Reporterii apreciau atunci că drumul județean 222N este „cu siguranță unul dintre cele mai proaste din România. În caz de intervenție rapidă, Armata s-ar mișca în ritm de melc”, în timp ce mașina se zdruncina din cauza denivelărilor prezente pe traseu.

După aproximativ trei ani, CJ Tulcea a mai oferit un alt contract, de această dată de peste 15,7 milioane de lei, firmei Mega Edil SRL pentru același lucru: reparații pentru întărirea fundației și calea de rulare.

Întrebat când aproximează că va fi finalizat acest drum strategic de la granița NATO, Horia Teodorescu nu a oferit vreun termen, motivând că demersurile pentru obținerea finanțării pentru a moderniza drumul care leagă municipiul Tulcea de Chilia Veche au fost sistate din cauza litigiilor dintre Consiliul Județean Tulcea și compania Agrodelta Sireasa.

„Continuarea demersurilor privind depunerea cererii de finanțare a proiectului de modernizare pentru acest drum va fi reluată odată cu soluționarea litigiilor dintre CJ Tulcea și Agrodelta Sireasa. Până la obținerea unei finanțări pentru modernizare se vor efectua lucrări de întreținere pe tronsoanele deteriorate, lucrări care vor permite desfășurarea în condiții optime a traficului auto”, explică Horia Teodorescu.

Drumurile din Tulcea s-au blocat din cauza ninsorilor

Compania din Buzău nu s-a ocupat doar de întreținerea drumurilor din județ, ci și de deszăpezirea și pregătirea lor pentru perioada iernii.

Deși în multe dintre lunile prevăzute în contract nu a căzut niciun fulg în Tulcea, Mega Edil SRL avea obligația de a preîntâmpina blocarea efectivă a județului prin înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea drumurilor.

Facsimil anexă dintr-un contract încheiat de CJ Tulcea cu Mega Edil SRL din decembrie 2017

Pentru toate acestea, compania din Buzău a perceput tarife în contractele încheiate cu Consiliul Județean Tulcea.

Pe atunci, instituția condusă de Teodorescu a încheiat un contract cu o valoare între 6,3 și 7,5 milioane de lei cu TVA pentru servicii de deszăpezire pentru zona de est a județului pentru perioada 2017-2020.

Însă eficiența companiei din Buzău a fost pusă la încercare în mai multe rânduri când viscolul chiar a venit. Autoritățile au fost nevoite să închidă drumurile din județ, școlile și-au suspendat temporar activitatea, iar mașinile au rămas blocate din cauza zăpezii.

Primul val de ger a ajuns în Tulcea fix la o lună distanță de la semnarea contractului, adică pe 19 ianuarie 2018.

Pe atunci, o femeie gravidă în nouă luni a așteptat, timp de peste şase ore în comuna tulceană Beidaud, un mijloc de transport pentru a ajunge la cel mai apropiat spital, conform PRO TV.

Tânăra gravidă, imobilizată pe targă de salvatori. Foto: Radio Delta

Cauza era un dop de zăpadă de aproximativ doi metri și întins pe o distanță de un kilometru care a blocat drumul județean 222E, așa că salvatorii au apelat la un elicopter SMURD pentru a ajunge la femeia aflată în travaliu.

Conform materialului, două societăți se ocupau pe atunci de deszăpezire, una din Popești-Leordeni și cealaltă din Buzău, județul din care provine Mega Edil SRL.

Nu a fost singura dată când Tulcea a fost lăsat pradă viscolului, mai multe ziare locale și naționale anunțând de-a lungul timpului sistarea circulației în județ:

28 februarie 2018 – Zece tronsoane de drum județean, iar alte opt de drum național aflate în județul Tulcea au fost închise din cauza condițiilor de iarnă, conform Tulcea Noastră.

5 februarie 2020 – Mâine, elevii din județ nu mai merg la școală! După ora 22 se închid drumurile naționale și județene! Cursurile în școlile din Tulcea au fost suspendate, 44 de localități rămase fără curent, nota aceeași publicație.

6 februarie 2020 – Cel puțin șapte oameni blocați în mașini rămase înzăpezite, scria Ziarul Național. Două mașini au fost deblocate de pe drumul județean 222C.

Mașină rămasă înzăpezită/sursa foto: Tulcea Noastră

27 ianuarie 2021 – Autoritățile decid închiderea drumurilor naționale și majoritatea celor județene, conform unui alt material Tulcea Noastră.

27 noiembrie 2023 – Consiliul Județean Tulcea anunța printr-o postare că atât drumurile județului din zona de est, cât și cele din zona de vest sunt închise din cauza volumului mare de zăpadă.

28 noiembrie 2023 – Populaţia din 24 de localităţi din judeţul Tulcea nu are, marţi seara, energie electrică, iar două tronsoane de drumuri judeţene sunt închise traficului rutier, potrivit G4 Media.

Potrivit sursei citate, cele două sectoare de drum judeţean impracticabile erau între satele Niculiţel şi Izvoarele şi intersecţia cu drumul naţional 222F, de pe drumul judeţean 229, şi între Horia şi Luncaviţa, de pe drumul judeţean 222A.

Pentru serviciile sale de deszăpezire, compania a primit aproximativ 5 milioane de euro pentru perioada 2017-2025 din partea CJ Tulcea.

Întrebat dacă Mega Edil SRL se face vinovată de înzăpezirea județului, Horia Teodorescu a evitat să răspundă direct.

Șeful județului a comunicat însă că „întreruperea furnizării energiei electrice, închiderea școlilor și blocarea drumurilor au fost cauzate de viscolul puternic și de condițiile meteo nefavorabile, autoritățile și instituțiile implicate acționând conform competențelor în termenul cel mai scurt”.

Primar: „Mega Edil este vinovată de starea deplorabilă a drumurilor”

Noiembrie 2023. Un cod portocaliu de viscol a luat prin surprindere autoritățile locale, provocând daune însemnate în județ. Pe atunci, primarul liberal al municipiului Tulcea, Ștefan Ilie, a ieșit la atac printr-o postare pe pagina sa de socializare, în care spunea că reprezentantul societății Mega Edil este „ținut în brațe de liderul CJ, Horia Teodorescu”.

Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea

„Reacția individului Moglan, reprezentantul societății, spusă ca pentru proști în plenul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, este un monument de impertinență și de sfidare: «Nu scoatem utilajele, că oricum ninge. Nu le scoatem nici după ce a trecut codul, că a nins prea mult». De ce? Deoarece e ținut în brațe de liderul CJ, Horia Teodorescu, cel față de care nimeni nu are curajul să spună ceva”, scria Ștefan Ilie.

Captură după postarea lui Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea

Edilul considera că societatea din Buzău se făcea vinovată de situația drumurilor din județ și pentru bunurile județene rămase blocate în zăpadă.

„Societatea Mega Edil, cu contracte anuale de milioane de lei de la Consiliul Județean, este vinovată de starea deplorabilă a drumurilor și a bunurilor județene rămase în nămeți sau în pericol de a se prăbuși”, scria Ilie la finalul lunii noiembrie 2023.

Horia Teodorescu a venit pe atunci cu un răspuns cu tentă ironică pe pagina sa proprie de socializare. „Atunci când câinele moare de drum lung și Ilie de grija altora…”, a început Teodorescu.

Președintele CJ Tulcea nu a adus în discuție firma Mega Edil SRL, care era contractată să deszăpezească drumurile, ci l-a acuzat pe primar de incompetență în administrarea municipiului.

„Lucrul pe care Ștefan Ilie nu pare să îl înțeleagă este că domnia-sa nu reușește să gestioneze situația deszăpezirii în municipiul Tulcea, dar cu toate acestea, se uită peste gard la cele 600 de kilometri de drumuri județene pe care Consiliul Județean Tulcea le administrează. Cât de nepriceput poți fi în administrație, pentru a nu realiza că este necesar să fie curățate prioritar drumurile naționale, pentru a ajunge ulterior la drumurile județene, zone foarte afectate de condițiile meteo recente”, a scris Horia Teodorescu.

Postarea lui Horia Teodorescu, captură

Atât Mihaela Florea, cât și Marian Ghiveciu nu au răspuns la întrebările reporterului până la publicarea acestui material.

