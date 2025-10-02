Compania are doar 15 luni de activitate

Eazy Asigurări, după numai 15 luni de activitate pe piața din România, anunță rezultate financiare peste așteptări pentru anul 2025 și anunță că se poziționează în top 10 asigurători din țară. Compania spune că a depășit obiectivul de prime brute subscrise cu peste 11,2 milioane de lei și are un rezultat financiar cu 5 milioane de lei peste proiecții. Capitalul Eazy Asigurări este astfel estimat să ajungă la 160 milioane de lei până la finalul lui 2025.

Compania operează un model complet local și face parte din portofoliul D Craig Holding, fondat de familia Dragic. Activitatea se desfășoară exclusiv în România, cu o echipă locală de experți în asigurări și tehnologie. Infrastructura tehnologică și biroul operațional sunt interne.

Între lunile iulie 2024 – septembrie 2025, Eazy a gestionat peste 5.000 de dosare de daună, dintre care 81% au fost deja soluționate și plătite, cu o valoare totală a despăgubirilor de peste 32 milioane lei. În plus, sub 1% dintre dosarele gestionate au generat plângeri, iar majoritatea acestora au fost clasificate ca fiind neîntemeiate, în urma documentării interne.

Microasigurările, premieră pentru o companie locală

Într-o întâlnire informală cu presa, reprezentanții Eazy Asigurări au vorbit și despre noile produse pe care le lansează pe piață, printre care se numără și microasigurările. Acestea vor fi vândute în parteneriat cu retailerii din comerț în special în mediul online și vor acoperi deteriorarea sau furtul produselor cumpărate de la aceștia.

Eazy va fi prima firmă din România care va emite astfel de asigurări pentru telefoane, cele existente momentan fiind ale unor asigurători externi. „Un furnizor de mobilă, de exemplu, își vinde produsele, iar dacă acestea suferă deteriorări, asigurarea noastră le acoperă. Vom lucra și pe zona de mobilitate, trotinete, panouri solare, baterii pentru panouri solare, telefoane mobile și alte electronice” a declarat Cristian Ionescu, CEO-ul companiei.

Asigurări și pentru locuințe și călătorii

Începând din luna noiembrie 2025, un nou produs, Eazy Casco Total va fi disponibil în platforma companiei. Clienții vor putea genera o ofertă și achiziționa polița de asigurare Casco doar folosind mediul online. O altă noutate este faptul că în primul trimestru al anului viitor, Eazy Asigurări va lansa asigurări pentru locuințe și călătorii.

Compania pune la dispoziția tuturor și RCA Reminder, un serviciu digital gratuit care trimite notificări automate (prin email sau SMS) înainte de expirarea poliței auto. Acest serviciu este disponibil oricărui șofer din România, indiferent de compania cu care au încheiat polița RCA.

Parteneriat cu Academia Titi Aur

Eazy are și un parteneriat cu Academia Titi Aur, locul în care a fost organizată întâlnirea informală, prin cadrul căruia oferă tuturor celor care participă la un curs de conducere defensivă o reducere de 20% la asigurarea RCA.

Academia Titi Aur este o școală de conducere defensivă și pilotaj situată lângă București, care oferă cursuri și experiențe auto diverse: conducere defensivă, pilotaj, off-road, moto, precum și experiențe pe circuit.

Fondată de campionul național de raliuri Titi Aur, academia pune accent pe siguranță, tehnică de condus și pregătirea șoferilor pentru situații dificile în trafic, într-un mediu ce include circuit și diverse simulatoare, inclusiv de accidente. De asemenea, oferă și activități pentru copii, cum ar fi karting electric pe circuit.