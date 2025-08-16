Ministerul Finanțelor a anunțat că ratingul a fost susținut de statutul României ca membru al Uniunii Europene și de intrările de capital de la UE. Aceste aspecte sprijină convergența reală a veniturilor și finanțarea externă.

Evoluția pozitivă a PIB-ului pe cap de locuitor și indicatorii de guvernanță superiori față de alte țări din aceeași categorie de rating au contribuit la decizia Fitch.

Agenția Fitch a menționat că perspectiva negativă reflectă deteriorarea semnificativă a finanțelor publice ale României. Aceasta este evidențiată de un deficit fiscal mare și o creștere rapidă a raportului datorie publică ca procent din PIB.

Punctele forte care au condus la menținerea ratingului sunt echilibrate de deficitele mari ale bugetului de stat și ale contului curent. De asemenea, creșterea rapidă a datoriei publice și polarizarea politică au fost luate în considerare.

„Decizia Fitch, într-un context fiscal şi bugetar sensibil, reconfirmă încrederea în măsurile şi planurile Guvernului României”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Fitch estimează o creștere economică de 0,7% în 2025, similară cu cea din 2024. Pentru 2026 și 2027, se preconizează un ritm de creștere de aproximativ 1,2%, susținut de fondurile UE și redresarea economiei zonei euro.

Agenția de rating prognozează că datoria publică va ajunge la 55% din PIB la finalul lui 2025 și la 63,4% din PIB în 2027. Există posibilitatea ca aceasta să atingă 70% până în 2029.

Fitch a evidențiat câțiva factori care ar putea îmbunătăți ratingul sau perspectiva României:

– Consolidarea fiscală constantă și reducerea susținută a deficitului bugetar

– Scăderea datoriei publice ca procent din PIB

– Îmbunătățirea poziției contului curent

Printre factorii care ar putea înrăutăți ratingul României se numără:

– Lipsa unei consolidări fiscale suficiente pe termen mediu

– Creșterea semnificativă a raportului datorie publică/PIB

– Afectarea credibilității politicilor publice și a stabilității macroeconomice

Ministerul Finanțelor subliniază că menținerea calificativului investment grade este crucială pentru România. Acest rating influențează direct costurile de finanțare pe piețele interne și internaționale, precum și interesul investitorilor pentru titlurile de stat românești.

În concluzie, decizia Fitch de a menține ratingul României reflectă un echilibru între punctele forte ale economiei și provocările fiscale cu care se confruntă țara. Autoritățile române vor trebui să continue eforturile de consolidare fiscală și să implementeze reforme structurale pentru a îmbunătăți perspectivele economice pe termen lung.