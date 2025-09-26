Concret, bărbatul fost sancționat cu 2.500 de lei pentru apelarea abuzivă a serviciului de urgență 112, în cadrul unei acțiuni desfășurate de polițiștii din Gherla pe 24 septembrie.

Apelurile nejustificate la 112 reprezintă o problemă serioasă, deoarece pot bloca liniile de intervenție rapidă și pot împiedica salvarea persoanelor aflate în pericol real.

Serviciul 112 este destinat exclusiv situațiilor urgente, iar legislația românească prevede sancțiuni pentru cei care îl folosesc fără motiv întemeiat.

Conform Ordonanței Guvernului nr. 34/2008, modificată prin Legea nr. 36/2020, apelarea abuzivă a serviciului de urgență poate fi sancționată astfel:

Amendă între 1.000 și 2.000 de lei sau prestarea de 100–200 de ore de activități în folosul comunității;

În cazul recidivei într-un interval de 1 an, amenda crește la 2.000–4.000 de lei sau 200–400 de ore de muncă comunitară.

De asemenea, transmiterea de alerte false către agențiile specializate de intervenție poate fi sancționată cu 2.000–4.000 de lei, iar recidiva atrage amenzi între 4.000 și 8.000 de lei sau activități comunitare corespunzătoare.

În cadrul acțiunii polițiștilor din Gherla, Cluj care a vizat menținerea ordinii și siguranței publice, au fost legitimate aproximativ 50 de persoane și controlate peste 40 de autovehicule. În total, au fost aplicate 32 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 12.600 de lei, pentru abateri la regimul rutier și fapte ce țin de ordinea publică.

În Craiova, o persoană a sunat la 112 pentru a comanda pizza.

Operatorii STS din cadrul Serviciului de urgență 112 din România au preluat în 2024 peste 9,7 milioane de apeluri, dintre care 60,45% au reprezentat urgențe.

