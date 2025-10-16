Dosarul a fost rejudecat după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat mandatul de arestare emis pe numele său, în condițiile în care acesta plecase „la muncă” în străinătate.

În timpul rejudecării, instanța din Craiova a dispus o expertiză medico-legală realizată de IML pentru a se stabili dacă probele de sânge recoltate de la Buzatu conțineau canabis și dacă substanța putea influența capacitatea de a conduce. Rezultatul a confirmat că efectul era unul semnificativ.

La stabilirea pedepsei, judecătorii au ținut cont de starea de recidivă, Buzatu fiind condamnat anterior pentru fapte similare și cunoscut ca un consumator de droguri de peste șase ani.

În apărarea sa, acesta a declarat că are un loc de muncă stabil în București, că „plătește întreținerea” și că nu a evitat intenționat să se prezinte în țară.

Întrebat de procuror de ce nu s-a întors după emiterea mandatului european de arestare, Buzatu a recunoscut că știa despre mandat, fiind informat de avocat și familie, dar a susținut că lucra în Belgia, unde „a rătăcit contractul de muncă”.

El a mai spus că nu a revenit în România „din cauza volumului mare de muncă”. S-a întors în țară abia după ce mandatul de arestare preventivă i-a fost anulat de un complet al instanței supreme.

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

Potrivit dosarului, pe 21 august 2021, la ora 04:16, Ioan Buzatu a fost oprit de polițiști pe strada Bariera Vâlcii din Craiova în timp ce conducea un autoturism Volkswagen, aflându-se sub influența substanțelor psihoactive. El a declarat că, în seara precedentă, fumase o țigară cu cannabis.

Testarea cu aparatul DrugTEST a indicat prezența THC 5, amfetamină și metamfetamină. Buzatu a afirmat că ar fi inhalat fum de canabis involuntar la o petrecere și că drogurile sintetice i-ar fi fost „puse în pahar” de persoane necunoscute.

Instanța l-a condamnat la doi ani de închisoare pentru conducerea sub influența drogurilor, la care s-a adăugat o pedeapsă anterioară pentru deținere de substanțe interzise, întrucât se afla sub supraveghere judiciară.

Înainte de pronunțarea sentinței definitive, Ioan Buzatu a părăsit țara și a fost dat în urmărire internațională, revenind doar după anularea mandatului de urmărire.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE