În acest context, autoritățile locale au anunțat măsuri menite să reducă disconfortul populației, inclusiv instalarea de rezervoare cu apă potabilă în zone strategice și notificarea cetățenilor prin SMS.

Lucrări critice pentru siguranța barajului

Intervenția planificată vizează înlocuirea completă a sistemului hidrotehnic al golirii de fund, care asigură evacuarea controlată a apei din baraj.

„Se înlocuiește stavila, care la acest moment este mecanică și se ridică manual, cu o stavilă automată. De asemenea, se va amplasa o vană automată pentru o dublă închidere și deschidere a barajului. Lucrările vor dura aproximativ două săptămâni, iar reumplerea sistemului va necesita șapte zile suplimentare”, a declarat Simona Săvulescu, directorul Companiei de Apă Buzău.

Capacitatea barajului, proiectată inițial la 20.000 de metri cubi, a scăzut semnificativ din cauza depunerilor de nămol, fiind estimată acum la 12.000-15.000 de metri cubi. Lucrările fac parte din contractul CL6, finanțat prin Programul de Dezvoltare Durabilă, potrivit Profit.ro.

Zonele afectate și măsurile luate

Golirea controlată a lacului de acumulare Cireșu, singura sursă de apă brută pentru alimentarea comunelor Mânzălești, Vintilă Vodă, Beceni, Sărulești și a satului Fulga (comuna Cernătești), va genera întreruperi temporare în furnizarea apei potabile.

În acest sens, autoritățile locale au pus la punct un plan de urgență. Rezervoare cu apă vor fi amplasate lângă primării, iar locuitorii vor fi anunțați cu 48 de ore înaintea sistării serviciului.

„Avem aproximativ 4.000 de contracte, ceea ce înseamnă că vor fi afectați în jur de 15.000 de utilizatori. Am încheiat un contract cu o firmă care ne poate furniza cisterne suplimentare, iar primarii din comunele vizate s-au oferit să transporte apă către cetățenii care nu se pot deplasa ușor”, a explicat Simona Săvulescu.

În comuna Beceni, unde vor fi afectate circa 2.500 de gospodării, inclusiv 86 de apartamente și stația de pompieri a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău, primarul Adrian Burlacu a anunțat măsuri suplimentare.

„Am stabilit să aducem zilnic o cisternă între orele 14.00 și 18.00 pentru locuitorii din blocuri. Pentru instituțiile publice, vom alimenta bazine de o tonă fiecare, dotate cu hidrofor. Am luat toate măsurile necesare pentru ca lipsa apei să se resimtă cât mai puțin”, a declarat edilul.

Siguranța în caz de urgențe

Chiar și în cazul unei intervenții de stingere a incendiilor în perioada lucrărilor, ISU Buzău asigură cetățenii că există soluții alternative.

„Autospecialele de apă și stingere vor putea alimenta din comuna Săpoca sau din râul Buzău. În caz de necesitate, echipajele din Buzău vor interveni în sprijin”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Buzău, Vlăduț Pârvu.

Modernizarea barajului este crucială pentru a asigura siguranța în exploatare și continuitatea furnizării apei potabile în regiune. Deși lucrările vor genera disconfort temporar, acestea sunt esențiale pentru a garanta funcționarea în condiții optime a infrastructurii de apă pe termen lung.

