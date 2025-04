Fiul spionului american ar fi semnat contractul cu armata rusă în septembrie 2023

Este vorba despre Michael Alexander Gloss (21 de ani). Potrivit unui necrolog făcut public de familia sa, tânărul a murit pe 4 aprilie 2024 în „Europa de Est”. Acesta era fiul Julianei Gallina, numită director adjunct pentru inovație digitală la Agenția Centrală de Informații (CIA) în luna februarie a anului trecut.

Versiunea în care fiul unui spion american de rang înalt a murit în timp ce lupta de partea armatei ruse în timpul războiului din Ucraina este o poveste improbabilă. Aceasta ilustrează cum mânia față de SUA și radicalizarea din mediul online au dus de la o copilărie petrecută în Virginia la o călătorie spre câmpurile de luptă din estul Ucrainei, notează ziarul britanic The Guardian, conform News.ro.

Tânărul american ar fi spus despre el pe o pagină de pe rețeaua socială VKontakte că este „un susținător al lumii multipolare. Am fugit de acasă. Am călătorit prin lume. Urăsc fascismul. Îmi iubesc patria”. În plus, el a făcut publice și steagurile Rusiei și Palestinei.

Conform site-ului de investigații iStories, Gloss se numără printre cei peste 1.500 de străini care au încheiat contracte cu armata rusă începând din luna februarie a anului 2022. Baza de date a biroului de înrolare a fost divulgată, ceea ce a scos la iveală faptul că tânărul a semnat contractul în luna septembrie a anului 2023.

A murit pe 4 aprilie 2024

Surse au spus pentru site-ul de investigații citat că Gloss a fost repartizat în „unități de asalt”, implicate în lupte aprige pe linia frontului, în decembrie 2023. O cunoștință a dezvăluit că a fost trimis într-un regiment rusesc aeropurtat pentru a ataca pozițiile ucrainene de lângă Soledar.

„Cu inima sa nobilă şi spiritul său războinic, Michael îşi făurise propria călătorie a eroului când a fost ucis în mod tragic în Europa de Est la 4 aprilie 2024”, se arată în necrolog.

În perioada facultății, Michael Alexander Gloss a participat la proteste pentru egalitatea de gen și pentru mediu. A fost membru al Rainbow Family, un grup de protest ecologist de stânga, iar în 2023 a mers în Hatay, Turcia, pentru a da o mână de ajutor după cutremurul soldat cu moartea a 56.000 de oameni. În plus, el era tot mai furios pe SUA pentru suportul acordat Israelului și pentru războiul din Gaza.

Pe când se afla în Turcia, tânărul s-a arătat interesat să meargă în Rusia „De obicei se uita la videoclipuri despre Palestina şi era atât de furios pe America”, a spus o cunoştinţă pentru iStories.

„A început să se gândească să meargă în Rusia. Voia să se războiască cu SUA. Dar cred că a fost foarte influenţat de videoclipurile cu teoria conspiraţiei”.

Tânărul voia să rămână în Rusia

După obținerea unei vize pentru Rusia, a străbătut țara înainte de a ajunge la Moscova, unde a intrat în armată înainte ca documentele să-i expire. Imaginile și clipurile video obținute de iStories arată că a avut parte de pregătire într-o tabără de antrenament rusă. Acolo se aflau și soldați contractuali nepalezi.

La trei luni de la înrolare, fiul spionului american a ajuns în Ucraina ca membru al unui batalion de asalt.

Mai multe cunoștințe au susținut că acesta nu-și dorea să lupte, însă spera că armata i-ar permite să obțină un pașaport rusesc și să rămână în țară.

Conform unui prieten, familia tânărului a fost anunțată de guvernul rus despre faptul că a murit, însă nu au primit mai multe informații.

„A fost anunţat că a murit în interiorul graniţelor Ucrainei. Nu ştim dacă a participat la război. Nu au furnizat nicio altă informaţie detaliată”, a precizat acesta.

