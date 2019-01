Andrei Caramitru se va implica în elaborarea programului de guvernare al USR și va coordona o serie de policy brief-uri pe care USR le va publica lunar în perioada viitoare. Primul policy brief intitulat USR repară după PSD a fost lansat pe 17 ianuarie și face o analiza a economiei dupa doi ani de guvernare PSD-ALDE”, a fost anunțul USR.

Andrei Caramitru este unul din cei mai cunoscuți consultanți economici români, având o experienta de 20 ani in domeniu. A fost partener senior al McKinsey la nivel global și a fondat biroul lor din România. Caramitru a precizat ca nu poate accepta ce se întâmplă cu România, pe plan politic.

„Nu pot accepta ce se întâmpla cu România sub mafia prostiei și hoției PSD-ALDE. M-am săturat sa stau pe margine, vreau să mă alătur luptei din prima linie. Fără implicare directă a fiecăruia în partidele noi nu putem caștiga. Planul economic al USR este singurul care va permite schimbarea structurala a României, va elimina sistemul feudal si va face tranzitia reala către valorile europene. Cred că pot ajuta mult prin experiența mea de aproape 20 de ani in clarificarea și detalierea programului de dezvoltare economică a USR. Nu voi fi singur – mă alătur unei echipe USR super-competente și voi fi ajutat de zeci de experți de cel mai înalt nivel din mediul de business cu care am lucrat în ultimii ani și în care am mare încredere”, a declarat Andrei Caramitru.

