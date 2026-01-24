Fizicieni și matematicieni, puși să analizeze reacțiile rușilor la deciziile Kremlinului

În Rusia este în curs de dezvoltare un sistem de monitorizare a „reacțiilor socio-psihologice” ale cetățenilor la deciziile guvernamentale, a anunțat Igor Kalyaev, de la Academia Rusă de Științe, coordonator științific al unui program din cadrul Universității Federale de Sud.

Platforma va urmări și evalua modul în care „comunitățile online” reacționează la „evenimente cu semnificație publică”, a explicat Kalyaev.

Printre funcționalitățile sistemului se numără identificarea tendințelor și anomaliilor în reacțiile psiho-emoționale ale comunităților online, evaluarea nivelului de tensiune emoțională și identificarea influencerilor evidenți, ale căror mesaje influențează starea de spirit a comunităților, relatează The Moscow Times, citând declarațiile academicianului.

Lucrările la platformă se desfășoară în Centrul Național de Fizică și Matematică, situat în orașul închis Sarov, regiunea Nijni Novgorod, în cadrul direcției de cercetare „Inteligență artificială și big data”.

Potrivit lui Kalyaev, până în 2030, autoritățile din orașele cu o singură industrie aparținând Rosatom, dar și serviciile de presă ale întreprinderilor de bază ale corporației urmează să fie dotate cu acest sistem.

„Sistem de sprijin decizional” pentru autorități

În prezent, a precizat Kalyaev, un prototip al sistemului este deja utilizat în administrația orașului Sarov și în Departamentul de comunicare și relații internaționale al RFNC–VNIIEF (Centrul Federal Nuclear Rus, responsabil de dezvoltarea armelor nucleare, termonucleare și a altor tipuri de armament), în cadrul unei „operațiuni de testare”.

Dezvoltarea completă a platformei este estimată să fie finalizată în aproximativ patru ani.

Kalyaev a descris proiectul drept „un sistem automatizat la scară largă de sprijin pentru luarea deciziilor”, destinat identificării și analizei reacțiilor comunităților online, care ar urma să contribuie la îmbunătățirea calității deciziilor administrative și a nivelului de satisfacție al populației față de politicile implementate, atât la nivel local, cât și federal.

Centrul a fost creat la ordinul lui Putin

Hotărârea guvernamentală privind crearea Centrului Național de Fizică și Matematică a fost semnată în 2021, la inițiativa președintelui Vladimir Putin.

Centrul este specializat în cercetări fundamentale și aplicate în domenii precum astrofizica, fizica nucleară, inteligența artificială, supercomputerele și tehnologiile cuantice.

Baza științifică și experimentală este Centrul Nuclear Rus – VNIIEF, instituție care face parte din corporația de stat pentru energie atomică Rosatom.

Ce este compania Rosatom

Rosatom este o corporație de stat rusă specializată în energie nucleară, cu sediul la Moscova. Este una dintre cele mai mari companii nucleare din lume și gestionează toate activele nucleare ale Rusiei, atât civile, cât și militare.

Rosatom cuprinde peste 350 de întreprinderi, inclusiv institute de cercetare științifică, un complex de arme nucleare și singura flotă nucleară din lume de gheață.

Compania este lider mondial în construcția de centrale nucleare peste hotare, fiind responsabilă pentru 90% din exporturile globale de tehnologie nucleară, cu 22 de unități nucleare în construcție în șapte țări până în 2024.