O clădire emblematică din New York a fost vândută la licitație. Suma pentru care a fost adjudecată

New York, officiellement nommee City of New York, connue egalement sous les noms et abreviations de New York City ou NYC, et dont le surnom le plus connu est The Big Apple, est la plus grande ville des Etats-Unis en nombre d'habitants ( 19,5 millions d'habitants en 2019) et l'une des plus importantes du continent americaines et du monde. FLATIRON BUILDING en travaux.//RETMEN_RETMENA.097/Credit:RETMEN/SIPA/2303242219,Image: 765031582, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no