De la hobby cu copiii, la un record mondial

Alex Babich, din orașul Fort Wayne, a mai încercat și anul trecut să doboare recordul, însă nu a reușit. Povestea lui a fost filmată într-un documentar numit „Bloom”, iar echipa de filmare s-a întors anul acesta pentru a surprinde un nou sezon de creștere.

Rezultatul a fost unul spectaculos: floarea-soarelui „Clover” a depășit recordul mondial deținut anterior de un fermier din Germania, care crescuse o plantă de 30 de picioare și 1 inch.

„Sincer, sprijinul tuturor din acest oraș ne-a împins să împingem și noi planta asta să crească tot mai mult”, a spus Babich, citat de WANE-TV.

„Trifoi”, floarea-soarelui care privește de sus toate grădinile, ajutată de un oraș întreg

Pentru a o feri de veverițe și pentru a-i susține tulpina uriașă, municipalitatea din Fort Wayne i-a pus la dispoziție lui Babich o platformă mobilă de tip „cherry picker”.

„Locuim aici de 30 de ani. Avem mulți prieteni, familie, și toată lumea a fost extrem de susținătoare. E incredibil”, a declarat bărbatul.

Din Ucraina la Fort Wayne: povestea unui vis american înflorit

Babich a început să cultive flori-soarelui în urmă cu șase ani, ca un hobby alături de copiii lui. Pe parcurs, pasiunea s-a transformat într-o competiție serioasă.

„Sunt originar din Ucraina. Am emigrat în 1991, după ce am scăpat de la Cernobîl, și am venit aici, în Fort Wayne. Comunitatea ne-a primit extraordinar și vrem să dăm ceva înapoi. Hai să aducem acest record în SUA”, a spus el.

Deși „Clover” a fost măsurată și a depășit oficial recordul mondial, performanța trebuie validată de reprezentanții Guinness World Records, care vor analiza dovezile.

