Coldea nu a dorit să dea declaraţii la intrarea în sediul Secţiei speciale.„Haideţi să păstrăm un pic de distanţă!”, le-a spus Coldea jurnaliştilor, care avea de altfel mască pe faţă.

În schimb, la plecare a fost mai puțin rezervat în declarații.

„Am fost astăzi audiat în calitate de martor, într-un dosar al Secției Speciale. E vorba despre un magistrat, după cum probabil știți. Am discutat și aspecte ale cooperări cu Parchetul General -DNA Prahova. Nu l-am întâlnit niciodată personal pe domnul procuror (n.red. Mircea Negulescu), nici instituțional, nici în context personal, nici nu am luat vreodată legătura cu dânsul în perioada mandatului la DNA Prahova. Am încercat să răspund tuturor întrebărilor adresate de domnul procuror într-o manieră clarificatoare, pentru a lămuri lucrurile, am reiterat faptul că instituția noastră și eu, care am reprezentat-o la momentul respectiv, am acționat întotdeauna cu legalitate, cu curaj și corectitudine. Sunt mândru că instituția noastră, fiecare român trebuie să fie mândru, că instituția noastră s-a implicat puternic în chestiuni ce țin de combaterea criminalității, chestiune care, vedeți, reapare din nou pe agenda cetățeanului și din această perspectivă eforturile interinstituționale au fost de bun augur, pentru a proteja interesele României și interesele cetățeanului care până la urmă plătește, are taxe, pentru a fi sigur și pentru a se simți în siguranță” a declarat Coldea.

Recomandări Cum a contribuit o fetiţă de 11 ani la prinderea a trei traficanți de minori din Bacău

Fostul director adjunct al SRI Florian Coldea a fost citat, marți, la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), anunță Realitatea.net

Tot marți a fost citat și fostul șef al SRI Prahova Sabin Iancu.

Numele ambilor foști șefi din SRI au apărut în mai multe dosare penale, precum și în dezvăluirile și acuzațiile făcute de mulți politicieni și oameni din sistem.

Audierea celor doi vine în contextul în care fostul procuror DNA Prahova Mircea Negulescu a relatat cum s-ar fi implicat Coldea în ancheta care-l viza pe fostul deputat și om de afaceri Sebastian Ghiță.

Procurorul poreclit “Portocală” a afirmat chiar că fostul șef al SRI Prahova Sabin Iancu ar fi avut rolul să-l urmărească și să-i transmită lui Florian Coldea toate evoluțiile în dosarul lui Sebastian Ghiță.

Mircea Negulescu, fost procuror DNA, este și el cercetat de Secția Specială, sub control judiciar, după ce până la jumătatea lunii august a stat în arest. Negulescu este acuzat că a falsificat probe şi a constrâns şi corupt mai multe persoane să facă denunţuri şi declaraţii mincinoase în două cauze instrumentate pe vremea când era procuror la DNA Ploieşti.

