Florian încearcă să-și găsească sufletul pereche printr-o scrisoare emoționantă lipită pe un copac. Întâlnirea neașteptată a avut loc pe 7 octombrie, în jurul orei 18.30, pe strada Perchtoldsdorfer din Viena-Liesing.

Bărbatul a fost fascinat de o tânără care i-a zâmbit și l-a abordat la un semafor. Din păcate, conversația lor a fost întreruptă când semaforul s-a făcut verde, iar Florian a trebuit să plece grăbit.

Regretând că nu a continuat discuția, bărbatul a decis să acționeze într-un mod inedit pentru a o regăsi pe femeia care i-a captat atenția.

Florian a redactat o scrisoare detaliată despre întâlnirea lor și a lipit-o pe un copac din zonă, sperând că femeia o va vedea.

În mesaj, el își exprimă regretul pentru că a încheiat conversația și explică: „Din păcate, nu știu cum aș putea să te contactez altfel decât în acest mod”. Pentru a facilita contactul, bărbatul a adăugat un cod QR prin care femeia îl poate contacta dacă dorește să continue discuția sau să înceapă una nouă.

Deși șansele de succes sunt reduse, Florian este hotărât să încerce să o găsească pe femeia care l-a impresionat. „Are ceva special, de aceea am făcut asta”, a declarat vienezul.

Acum nu-i rămâne decât să spere că necunoscuta din Viena îl va contacta și că drumurile lor se vor intersecta din nou.





