De asemenea, Cîțu spune că toate ”scenariile apocaliptice” anunțate de principalul partid de opoziție sunt doar ”fumigene”, pe care nu le mai crede nimeni.

„Semne bune. Socialiștii delirează. Degeaba încercați, tovarăși, cu tot felul de scenarii apocaliptice pentru anul viitor. Nu vă mai crede nimeni. Acest guvern a scos taxele introduse de voi. Mai mult, ați introdus taxe când economia globală era ok. Asta da ticăloșie”, a notat Florin Cîțu pe Facebook.

Ministrul Finanțelor a făcut o ”recapitulare” a greșelilor comise, în opinia sa, de PSD, care au trebuit ”remediate” în mandatul său.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri VIDEO Ludovic Orban, vizită cu iz electoral în Giurgiu. A inaugurat o sală de sport, s-a văzut cu primarii PNL din zonă și a vorbit cu locuitorii

”Să recapitulăm. Am eliminat supraacciza la combustibil și imediat a SCĂZUT prețul la pompă pentru TOȚI românii.

Am eliminat una dintre cele mai perverse taxe, supraimpozitarea contractelor part-time. Cât de ticăloși să fiți să-i taxați pe oameni pentru veniturile pe care nu le au? Atât de ticăloși.

Am eliminat TVA defalcat. O tâmpenie de sistem. Doar niște tovarăși fară niciun fel de educație economică puteau să inventeze așa ceva”, a scris Cîțu.

Recomandări Poliția a intervenit în Sectorul 5 și a oprit dăruirea de telefoane mobile de către un ONG care a luat banii de la primăria condusă de Daniel Florea

”Dar nimic din ce ați făcut nu a fost la fel de nociv că OUG 114. Ați pus în genunchi o economie întreagă doar pentru că urâți tot ce înseamnă sector privat. A fost o ordonanță scrisa cu ură. O ordonanță menită să distrugă tot ce reprezintă sector privat în România.

Am eliminat TOATE taxele introduse de voi prin această ordonanță nenorocită. Acestea sunt fapte. Nu sunt scenarii. Am eliminat taxe, am redus dobânzile, am scăzut inflația”, a conchis ministrul de Finanțe

Semne bune. Socialiștii delirează. Degeaba încercați, tovarăși, cu tot felul de scenarii apocaliptice pentru anul… Publicată de Florin Cîţu pe Sâmbătă, 26 septembrie 2020

FOTO: Hepta

Citeşte şi:

Raed Arafat, despre vaccinul care poate limita răspândirea COVID-19. ”E deja disponibil”

Virgil Musta: ”Riscul de contaminare în magazin este mai mare decât la secția de vot”

VIDEO | Momentul în care un rezervor imens explodează și 50.000 de litri de vin se împrăștie pe jos, într-o cramă din Spania

PARTENERI - GSP.RO "Vei muri de foame cu copii cu tot". Incredibil cu cine a intrat în conflict Anamaria Prodan

PARTENERI - PLAYTECH Ce a făcut Carmen Șatran, studenta criminală din Timișoara, după gratii. Vestea șoc venită acum

HOROSCOP Horoscop 26 septembrie 2020. Scorpionii sunt în formă și prietenii beneficiză de buna lor dispoziție

Scoala9.ro Primul vot din viața mea. „La școală prea puțin am discutat despre alegeri”