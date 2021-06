Florin Cîțu a precizat că cei de la Comisia Europeană susţin eliminarea MCV, cât mai repede pentru România. Întrebat dacă SIIJ va fi desfiinţată până la sfârşitul anului, premierul Cîțu a spus că ”ar trebui să fie”.

”În ceea ce priveşte guvernul, am luat o decizie foarte rapid de a aproba un proiect de lege care desfiinţează Secţia Specială. Am mers la Parlament. A trecut de Camera Deputaţilor. Eu întotdeauna am spus că varianta pe care noi am aprobat-o în Guvern este cea pe care o susţin şi care cred că este optimă. În coaliţie, bineînţeles că sunt dezbateri. Am văzut că şi la alocaţii lucrurile s-au întârziat”, a spus Florin Cîțu.

”Voi merge din nou în coaliţie să explic de ce este important şi cu acest raport şi faptul că ceea ce noi am aprobat în Guvern este ceea ce noi susţinem. Voi încerca în continuare să îi conving pe liderii coaliţiei, pe preşedinţii de partid, că aceasta este varianta pe care mergem în continuare”, a mai spus Florin Cîţu, la finalul şedinţei de miercuri a Guvernului.

Preşedintele comisiei juridice a Senatului, Iuliana Scântei, a spus că Parlamentul poate lucra într-o sesiune extraordinară, la vară, dacă va fi nevoie, strict pentru desfiinţarea Secţiei Speciale de anchetare a magistraţilor.

Liderul liberal Ludovic Orban a afirmat că nu este nimic nou în raportul MCV, iar la nivelul coaliţiei a fost stabilit să fie susţinut şi la Senat proiectul de lege privind desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor în Justiţie (SIIJ) în forma adoptată de către Camere Deputaţilor.

