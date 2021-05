„În primul rând eu am spus că voi da declaraţii la guvern. Aşa am făcut de fiecare dată. Era un moment când eu mă deplasam de la plen la grupul PNL de la Senat, unde sunt membru. Nu aveam nimic de declarat. Nici mie nu mi se pare normal să te fugărească presa. Eu am spus şi am vorbit foarte calm şi am spus foarte clar că voi da declaraţii la guvern”, a adăugat premierul.

Întrebat dacă presa merită nişte scuze, Florin Cîţu a răspuns:

„Am fost transparent cu toată lumea, dacă nu am nimic de declarat nu pot să inventez declaraţii. E și vina noastră a politicienilor că i-am obișnuit pe reporteri să vorbim și să dăm declarații despre orice. Eu nu sunt genul acesta de politician. Am zis că fac declarații de la guvern și vorbim despre toate subiectele”, a spus Florin Cîţu, potrivit Hotnews.

Iritat că este fugărit de jurnalişti, premierul le-a reproşat miercuri, 26 mai, jurnaliştilor că nu sunt civilizaţi.

Nu v-ați civilizat în 30 de ani trecuți de la Revoluție. În orice țară civilizată, declarațiile se dau într-un cadru organizat. Premierul stă la Guvern, acolo face declarații. Florin Cîţu:

Reacția lui Florin Cîţu la adresa jurnaliștilor, în imaginille de mai jos, la minutul 45.

Citeşte şi:

Noi măsuri de relaxare de la 1 iunie. Se redeschid activități, creşte numărul de participanţi la evenimente. Care sunt condiţiile

DIICOT pentru RISE Project: Procurorul din dosarul inițiat de Băluţă, verificat pentru posibile abateri disciplinare

PARTENERI - GSP.RO FOTO Cum s-a urcat îmbrăcată în taxi cea mai sexy vedetă din România: „Am uitat să îmi iau ceva de schimb, dar șoferul a fost fericit”

Playtech.ro BOMBĂ! Cât de bogată e iubita lui Ianis Hagi, de fapt. Elena Tănase provine dintr-o familie înstărită

Observatornews.ro Doi octogenari din Buzău au fost nevoiţi să se întoarcă pe jos acasă, după ce au uitat unde şi-au parcat maşina. După trei zile, bătrâneii au fost anunţaţi că le-a fost găsit autoturismul

HOROSCOP Horoscop 28 mai 2021. Capricornii trebuie să-și asume erorile făcute, fără să încerce să își diminueze rolul

Știrileprotv.ro O postare pe Facebook i-a fost fatală unei candidate la funcția de primar al unui oraș din Mexic. Femeia a fost ucisă în văzul lumii

Telekomsport O nouă moarte violentă. Tânără cu zeci de mii de fani, ucisă şi aruncată în canal după ce a luat o "maşină privată" de la aeroport. Primele informaţii

PUBLICITATE Ai auzit de BestSecret? E un nou magazin online, cu reduceri de până la 80% (PUBLICITATE)