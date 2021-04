Declarația lui Florin Cîțu a venit după ce agenţia Standard & Poor’s a îmbunătăţit ratingul de ţară al României.

„Eroii din economia românească, mai ales în această perioadă dificilă, sunt, din punctul meu de vedere, companiile private, antreprenorii. Ei sunt cei care au dus greul şi cu care m-am consultat de foarte multe ori pentru a lua cele mai bune decizii. Fără încrederea lor nu reuşeam. Pentru toate acestea le mulţumesc”, a adăugat Florin Cîţu.

„Am reuşit să reduc deficitul bugetar, să avem venituri mai mari la buget şi am promis că nu introducem nicio taxa nouă. În trimestrul 4 am avut cea mai mare creştere economică din UE. Această decizie a agenţiei arată că ceea ce am făcut este bine”, a punctat premierul.

„Coaliţia de guvernare condusă de PNL, cu un premier liberal, a câştigat clar şi fără dubiu încrederea instituţiilor internaţionale şi a investitorilor străini”, a mai spus premierul.

Agenţia de rating Standard & Poors a anunţat îmbunătăţirea perspectivei de la „negativ” la „stabil” aferentă ratingului acordat datoriei guvernamentale a României pe termen lung şi scurt în monedă locală şi valută.

„Ne-am îmbunătăţit perspectiva la «stabil» deoarece credem că riscurile fiscale pe termen scurt la adresa României s-au redus”, arată agenția de rating Standard & Poor’s.

Potrivit Standard & Poors, economia României ar putea înregistra o creştere de 5% în aceste an şi să rămână la un nivel solid în 2022-2023, „pe baza revenirii consumului privat şi a majorării investiţiilor, în special în sectorul public. Acesta din urmă va fi susţinut de programul multianual de investiţii în infrastructură al guvernului, conform căruia cheltuielile publice urmează să crească cu 15% în 2021. Aceasta va duce ponderea investiţiilor în PIB la un maxim istoric de 5%”, estimează Standard & Poors.

