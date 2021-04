Agenţia de rating Standard & Poor’s a anunţat îmbunătăţirea perspectivei de la „negativ” la „stabil” aferentă ratingului acordat datoriei guvernamentale a României pe termen lung şi scurt în monedă locală şi valută, informează Agerpres.

„Guvernul numit în funcţie după alegerile parlamentare din decembrie a amânat majorarea pensiilor adoptată de precedentul legislativ. De asemenea, a demarat un curs de consolidare, care credem că va asigura faptul că deficitul guvernamental şi datoria externă vor rămâne moderate până în 2024”, adaugă agenţia de evaluare.

Potrivit Standard & Poor’s, economia României ar putea înregistra o creştere de 5% în aceste an şi să rămână la un nivel solid în 2022-2023, „pe baza revenirii consumului privat şi a majorării investiţiilor, în special în sectorul public. Acesta din urmă va fi susţinut de programul multianual de investiţii în infrastructură al guvernului, conform căruia cheltuielile publice urmează să crească cu 15% în 2021. Aceasta va duce ponderea investiţiilor în PIB la un maxim istoric de 5%”, estimează Standard & Poor’s.

„Prognozele noastre economice rămân sensibile la evoluţia situaţiei sanitare precum şi a posibilelor întârzieri în campania de vaccinare. În special succesul programelor de imunizare, atât cel intern cât şi cel de peste hotare, vor influenţa în ce măsură economia României va putea fi redeschisă”, subliniază analiştii de la Standard & Poor’s.

În ceea ce priveşte deficitul guvernamental, agenţia de rating estimează un nivel de 7% din PIB pentru acest an.

Cîțu a reacționat pe Facebook

Premierul Florin Cîţu a reacţionat pe pagina de Facebook. „Veşti fantastice pentru români! Am promis, am făcut. România apreciată de S&P cu modificarea perspectivei de la negativ la STABIL. Am luat şi continuăm să luăm cele mai bune măsuri pentru economie”, a transmis, vineri seară, premierul Florin Cîţu.

„Aceasta este prima modificare în sens pozitiv a perspectivei ratingului României operată de această agenţie din noiembrie 2013”, a anunţat, vineri seară, și Ministerul Finanţelor.

„Decizia Standard & Poor’s reprezintă o dovadă a recunoaşterii internaţionale a eforturilor României de consolidare fiscal-bugetară şi confirmă că măsurile adoptate au fost cele corecte, necesare pentru ţara noastră şi aşteptate de către partenerii externi”, a transmis, la rândul său, ministrul finanţelor, Alexandru Nazare.

