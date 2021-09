Florin Cîţu, mesaj la deschiderea noului an şcolar: „Am încredere că veţi face tot ce ţine de voi să rămânem în format fizic”

„Ce bine e să ne întâlnim aici în format fizic, depinde doar de noi să rămânem aşa tot anul. Am încredere că veţi face tot ce ţine de voi să rămânem în format fizic anul acesta, din partea mea aţi văzut că este scenariul meu de bază”, a declarat, luni, Florin Cîţu.

Premierul a vorbit şi despre programul „România Educată” şi investiţiile care se vor face prin PNRR.

„Mă bucur să marchez deschiderea anului şcolar 2021/2022 la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr din Bucureşti. Sunt sigur că vă întrebaţi de ce am ales să fiu prezent astăzi la acest liceu şi nu la altul. Dincolo de performanţele cunoscute ale elevilor, liceul vostru este primul din Capitală care îşi asumă, începând de azi, startul unor reforme profunde. Este extraordinar că alegeţi să implementaţi un program-pilot care înseamnă un model curricular de secol XXI, un program-pilot bazat pe coordonatele definite în proiectul România Educată. Mai concret, ce înseamnă acest lucru”, a mai subliniat Cîțu.

Premierul Florin Cîțu a ținut să transmită un mesaj inedit elevilor, la începutul noului an școlar. Premierul le-a dedicat elevilor o melodie rock. „You are going to rock this year!”, transmite Florin Cîțu.

Florin Cîțu va participa, luni, de la ora 18.00, la ceremonia organizată cu prilejul Zilei Pompierilor, iar la eveniment va participa și președintele Klaus Iohannis, conform agendei comunicate de Administrația Prezidențială.

