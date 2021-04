„Am spus de foarte multe ori, și ați văzut că imediat după ce am avut anul trecut acel lockdown, am spus că nu doresc să mai avem un lockdown, că putem să avem și o economie deschisă în majoritatea ei, și să luptăm și cu pandemia, și până acum am reușit să facem acest lucru”, a declarat premierul cu ocazia participării la videconferința „Bursa în anul crizei sanitare și al incertitudinilor economice”.

Florin Cîțu a subliniat că economia și sănătatea depind una de cealaltă.

„Ai nevoie de o economie sănătoasă, de resurse, pentru a avea oameni sănătoși, pentru a pune resurse în sistemul de sănătate, pentru a avea și paturi la Terapie Intensivă, și medicamente, și să plătești doctorii, și să le dai un spor în situații dificile, ș.a.m.d, dar ai nevoie și de oameni sănătoși pentru a avea o economie puternică. Cele două merg împreună”, a declarat premierul.

Premierul mai are marți programate întâlniri cu organizațiile din mediu de afaceri, HoReCa, turism, dar și cu organizații neguvernamentale și asociații ale pacienților pe tema organizării campaniei de vaccinare și redeschiderea economiei.

Citeşte şi:

UE este pe cale să rateze ținta de vaccinare a 70% din populație în vară

Cine este Armin Laschet, posibilul înlocuitor al Angelei Merkel în funcția de cancelar Germaniei

Slujba de Înviere va fi oficiată în aer liber. Regulile pentru Paștele ortodox, stabilite miercuri

PARTENERI - GSP.RO Cel mai dur atac la Super Liga Europei: „Lumea moare și ei vor doar bani. Să-și bage în fund toate milioanele!”

Playtech.ro Bărbat din Târgu Jiu, mort după vaccinarea cu AstraZeneca. Ce au descoperit medicii în trupul lui

Observatornews.ro O TikTokeriţă a decis să divorţeze după ce a descoperit un detaliu în fotografia soţului, pe Facebook: „A fost cea mai ridicolă minciună"

HOROSCOP Horoscop 20 aprilie 2021. Peștii s-ar putea să intre în conflict cu o persoană asociată cu munca lor zilnică

Știrileprotv.ro Ce au discutat prinții William și Harry după înmormântarea bunicului lor. Credeau că nu îi aude nimeni. VIDEO

Telekomsport Europa, zguduită de o decizie anunţată oficial azi-noapte. Boris Johnson şi Emmanuel Macron, reacţii tranşante