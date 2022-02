„Aici, cred că trebuie să meargă să vorbească cu domnul preşedinte (n.red. – Klaus Iohannis), pentru că ştim foarte bine că la preşedintele României este decizia cu anticipatele, deci sare puţin etapele”, a spus Florin Cîțu la Parlament, luni, 21 februarie, potrivit Agerpres..

Și a continuat: „În acelaşi timp, în 2020 a fost un vot pentru dreapta în România. Am făcut un compromis pentru stabilitatea economică a României, într-o perioadă foarte dificilă. Nu vom face un compromis care să ducă România în comunism, asta vă spun clar, oricât de mult s-ar supăra sau s-ar alinta cineva, asta să fie foarte clar”.

„Vrem să ţinem această coaliţie, vrem să mergem mai departe, pe noi ne interesează toate măsurile din programul de guvernare să fie respectate”, a mai precizat Cîţu, întrebat cum comentează avertismentul liderului social-democrat privind ieşirea PSD din coaliţie şi declanşarea alegerilor anticipate, pe fondul neînţelegerilor dintre PNL și PSD.

Cîțu i-a transmis apoi lui Marcel Ciolacu faptul că „pe viitor aş aprecia să mă sune dacă are ceva de spus”, dar a subliniat că a remarcat și o parte bună a liderului PSD.

Să ştiţi că, pe partea bună, eu am văzut că domnul preşedinte al PSD, domnul Ciolacu, nu a luat partea unor miniştri care au venit cu aberaţii economice în spaţiul public şi asta am apreciat la domnia sa de fiecare dată. Eu pe viitor aş aprecia să mă sune, dacă are ceva de spus.

Președintele PNL, Florin Cîțu: