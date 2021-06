„Eu în Parlament am văzut altceva care m-a deranjat. Am văzut cum un senator independent a cerut două minute ca să îl scape pe domnul Orban de Cîțu. Ce m-a deranjat și întristat a fost că nu a fost nicio reacție din partea președintelui Orban la această declarație. Eu așa cred. Nu are nevoie de altcineva! Sau poate are nevoie? Nu îmi dau seama!”, a afirmat Florin Cîțu.

Senatoarea Diana Şoşoacă a afirmat marţi că ar avea nevoie de 2-3 minute pentru a-l scăpa pe Ludovic Orban de Florin Cîţu. „Voiam să îi spun domnului Orban că, dacă îmi acordă 2-3 minute, îl ajut să scape de domnul Cîţu”, și-a început senatoarea discursul.

Florin Cîțu a respins, în schimb, acuzația pe care i-a adus-o Ludovic Orban că a adus alegerile interne din PNL în dezbaterea privind moțiunea de cenzură a PSD.

„Eu am vorbit acolo cu PSD și le-am spus foarte clar că nu e nicio șansă să se implice în alegerile din PNL. Acele scenarii pe care le auzeam în spate că pică guvernul și se face un guvern minoritar cu PSD nu există. Rămân inamicul numărul 1 al PSD”, a răspuns premierul.

De asemenea, Florin Cîțu a minimalizat și rolul lui Ludovic Orban în respingerea moțiunii de cenzură, arătând că în cadrul coaliției PNL-USR-UDMR s-a decis ca niciun parlamentar să nu voteze.

„A fost o decizie a coaliției, niciun parlament de la niciun partid nu a votat moțiunea. Este o decizie luată în coaliție”, a afirmat premierul.

După ședința Parlamentului, Ludovic Orban afirmase că a arătat „forţa pe care o am în partid pentru că niciun parlamentar al PNL nu a votat moţiunea”.

Moțiunea de cenzură a picat cu 201 voturi pentru și unul împotrivă. Erau necesare 234 de voturi pentru ca Guvernul Cîțu să fie demis.



