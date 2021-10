„În primul rând, aş vrea să aveţi discuţii cu primarii, în judeţele dumneavoastră, cu responsabilii companiilor care livrează agent termic. Este clar că în această iarnă vreau să mă asigur că nu va fi o problemă. Am tot auzit discuţii, am vorbit cu primari, am vorbit cu responsabili ai acestor companii şi până acum am rezolvat toate problemele pe care le-au ridicat. Vreau să mă asigur că nu există sincope în această iarnă în ceea ce priveşte livrarea agentului termic”, a declarat Florin Cîțu la videoconferința cu prefecții.

„Aş vrea ca anul acesta să fie poate primul an în care iarna nu ne ia prin surprindere. Ştim că vine iarna, suntem în luna octombrie şi în fiecare an vine iarna, deci e bine să fim pregătiţi. Trebuie să verificaţi că aveţi şi contractele făcute şi tot ce trebuie ca anul acesta să nu sufere nimeni”, a adăugat premierul interimar, potrivit imaginilor difuzate de Guvernul României.

„Şi în acelaşi timp, aş vrea să vă apucaţi serios de treabă şi să ignoraţi situaţia politică. Oricine va fi la guvernare, vă asigur că veţi avea resursele necesare pentru a gestiona cât mai bine această iarnă”, a mai transmis Cîţu.

Afirmațiile lui Florin Cîțu vin după ce preşedintele Klaus Iohannis a anunţat oficial nominalizarea actualului ministru al Apărării Nicolae Ciucă, propus de PNL, pentru funcţia de premier al României, după consultările de joi dimineață de la Palatul Cotroceni.

Dacian Cioloș, despre desemnarea lui Nicolae Ciucă premier: Un semnal deloc bun. O capitulare a politicului

Ciucă premier: până acum am pus grade pe umăr campaniei de vaccinare, DSP-urilor și unor spitale, acum vrem să militarizăm tot Guvernul

Premierul desemnat, Nicolae Ciucă, indemnizație de ministru și pensie specială de la stat în același timp: 70.000 de euro pe an

