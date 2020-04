De Alina Manolache,

Hozoc spune că România a lipsit de la cea mai importantă discuție europeană despre administrarea de plasmă convalescentă bolnavilor de COVID-19, în urma căreia Comisia Europeană a aprobat un ghid.

– Domnule Hozoc, care sunt afacerile dumneavoastră?

-Sunt proprietarul mai multor firme care distribuie medicamente derivate din plasmă. Eu îmi doresc ca legislația din România să fie modificată, iar centre private să poată colecta plasmă. De zece ani mă lupt, dar în fața obtuzității autorităților, îmi voi deschide un centru privat în Ungaria, în maximum un an. Aveam 18 aparate de recoltat plasmă cumpărate pentru afacerea mea. Cum construcția centrului durează, am zis să fac un gest caritabil și să donez o parte din ele, iar pe altele să le ofer unor centre de transfuzii, gratis, timp de un an.

– Când ați anunțat autoritățile de intenția dumneavoastră?

– Am trimis la Ministerul Sănătății oferta de donație pe 24 martie. Am semnat protocolul de donație pe 30 martie. În 10 zile, Ministerul Sănătății trebuia să aprobe și să publice protocoalele terapeutice de administrare, metodologia de selectare, testare a donatorilor compatibili și de recoltare, procesare și distribuție a plasmei de la convalescenți. Plus, să facă Registrul Național al Donatorilor și Registrul Național al Receptorilor. Ghidul a apărut abia pe 22 aprilie. Dar mai sunt necesare și niște protocoale, deci aparatele încă stau.

Florin Hozoc: Șefii centrelor de transfuzii au făcut tot posibilul ca aparatele donate să nu ajungă să fie folosite

– Cum se explică această întârziere?

– Au început tot felul de blocaje. A apărut un mail anonim cum că această donație e un cal troian pentru că eu aș vrea să pun mâna pe transfuzii. Se pare că documentul era făcut de cineva care a lucrat la Institutul Cantacuzino. Apare în ecuație și un avocat care sesizează CSAT că Hozoc vrea să pună mâna pe sângele care e avuție națională. Chestiunea asta a fost folosită de unii din minister ca să spună că nu pot accepta donația.

– Dumneavoastră ce ați făcut în fața acestor bănuieli că aveți interese ascunse?

– Am mers la minister. Le-am dat numerele de telefon și adresele de mail ale unor mari specialiști din SUA, Germania, Franța, Italia și am demontat toate argumentele. După asta, au tăcut. Dar cei din centrele de transfuzii nu s-au oprit.

– Cine sunt șefii din centrele de transfuzii de care vorbiți?

-Doamna Posea, Corina Posea, director adjunct din Centrul de Transfuzii București. Doamna Doina Goșa, celebra directoare de la Centrul de Transfuzii București, domnul Andi Rosin, fostul șef al Institutului Național de Hematologie și Transfuziologie, iar acum este președintele Societății Transfuziologilor din România. Ei au trimis la minister anonima aia, că Hozoc vrea să pună mâna pe sângele din România, că nu avem cu ce să testăm, că să nu ne grăbim, că nu avem nevoie să luăm de la Hozoc.

– Ce a urmat?

– Când nu au mai avut tehnic ce să spună, au zis că nu pot semna protocolul de sponsorizare. Totul era clar și ministerul a zis: „Bine, gata, du-te și instalează echipamentele”. Ministrul mi-a semnat actul și a aprobat să mă duc să instalez echipamentele la București și la Iași.

”Protectoarea șefilor din centrele de transfuzii este Amalia Șerban, director în Ministerul Sănătății”

Amalia Șerban Foto EVZ

„Joi, la ora 9, ajungem la Centrul de Transfuzii București să predăm echipamentul. Mergem la doamna Goșa. Urlând la echipa ce trebuia să instaleze, ea a spus că nu poate primi echipamentul pentru că îi mai trebuie un referat de aprobare special de la doamna Amalia Șerban, director general în Ministerul Sănătății, ea fiind cumva protectoarea lor. Ne-a ținut trei ore și jumătate afară pentru că mai spera că o salvează doamna Amalia Șerban. Până la urmă a primit aparatul”, spune Florin Hozoc.



”România a lipsit de la elaborarea ghidului Comisiei Europene privind administrarea de plasmă pacienților cu coronavirus”

„La întâlnirea aceasta de la Comisia Europeană, România nu a participat. I-am reproșat Amaliei Șerban în ședința de la minister de pe 20 aprilie că România nu a fost prezentă la ședința din 2 aprilie, iar ea s-a scuzat că de fapt a fost în teleconferință și că probabil nu au văzut-o, pentru că a intrat în teleconferință de pe un calculator care nu era al ministerului. Dar eu am fost invitat să asist și nu am auzit să spună cineva prezent când a fost făcută prezența nominală”.

– De ce era important să participe?

– Pentru că doamna Amalia Șerban susținea că trebuie să așteptăm rezultatele studiilor clinice, când toată Europa stabilise că plasma se administrează sub monitorizare, pentru că nu este timp de studii.

– Și acum vor funcționa, în sfârșit, aceste aparate?

– Sper că da. Pe 22 aprilie au publicat ghidul. Urmează ca toate secțiile ATI să primească în zilele următoare protocoalele terapeutice de administrare a plasmei. Nu aveau nimic. Le-am dat și portalul pentru Registrul Național al Donatorilor și voluntari care să introducă datele.

Administrarea de plasmă de la pacienți care s-au vindecat de coronavirus la persoane încă bolnave se practică în SUA, Canada, Spania, Germania, Marea Britanie, Franța și în multe alte state ale Europei și ale lumii, susține Florin Hozoc. El spune că această plasmă are anticorpi și până acum a dat rezultate la pacienții cărora le-a fost administrată.



