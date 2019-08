De Andreea Archip,

O cafea și o poveste captivantă, vă rog. Așa ar putea suna comanda la cafeneaua Ston din Londra.

„Cineva bătea la ușa lui June. Cine să fie? Nu aștepta pe nimeni și nici vreo livrare. A tras cu ochiul pe fereastră. Era cineva în negru, dar nu putea să-i vadă bine fața. Să fie vreun vecin? S-a dus la ușă încet, că o durea piciorul. Când a deschis ușa, s-a speriat: – Bună! Sunt eu, a spus vizitatorul. June abia mai respira și a devenit palidă.” Dacă vrei să afli mai multe despre vizitatorul misterios, te costă încă o cafea sau un ceai în săptămâna următoare, la cafenea.

Nana Năforniță este mulțumită de impactul ideii sale neobișnuite

Un meniu și o poveste

Nana Naforniță, o româncă de 35 de ani, stabilită la Londra, frecventa cafeneaua încă de când pe mese erau doar meniurile. Scriitoarea s-a gândit că ar putea să înceapă să scrie scurte povestioare care să schimbe atmosfera. Iar patronii cafenelei londoneze au acceptat propunerea cu entuziasm.

„Am avut ideea aceasta: cum ar fi dacă ar găsi clienții pe mese o bucată dintr-o poveste, o bucată care să îi incite apoi să revină săptămâna viitoare pentru continuarea poveștii. Acesta ar fi un lucru bun și pentru scriitor, pentru mine, dar și pentru cafenea. Clientul ar veni din nou și ar crea loialitate pentru cafenea, ceea ce s-a și întâmplat”, povestește românca. Nana este plecată din țară de 13 ani, inițial a locuit la Helsinki, Finlanda, și de trei ani, în Londra. Scrie poveștile în engleză și uneori poezie în română. Pregătește acum un roman pentru adolescenți.

Scriitoarea română (în picioare, prima din dreapta) participând la un eveniment cultural în barul londonez

„Fiecare poveste are și o ilustrație în colțul din dreapta sus, o ilustrație specifică ce îi ajută pe cititori să identifice povestea din fiecare lună. Genurile variază, nu știi dacă luna care vine o să primești un romance, un murder mistery, un adventure sau acum, în iulie, un travel pentru că este vacanță. În februarie a fost Valentines și am scris un romance. Apoi în decembrie am compus un colind, adică am scris și versurile și melodia, a trebuit să învăț să programez într-un limbaj nou ca să pot scrie și notele”, explică Nana.

Primele două părți ale pieselor scrise de Nana Năforniță în limba engleză

Foileton în secolul vitezei

În iulie a avut și o întâlnire cu cititorii-clienți ai cafenelei. „Am scris și o piesă de teatru pentru martie care a fost jucată la întâlnirea cu cititorii. Piesa avea un sfârșit foarte drăguț și multă lume a râs la ea. Am găsit un regizor și doi actori care să joace și chiar a avut un succes foarte mare. Mai ales că în ziua de azi, mi s-a spus că lumea este foarte ocupată și să mergi la o cafenea și să primești puțină cultură, un moment teatral, unul muzical și unul de poezie, că am scris și poezie și am avut invitată și o poetă britanică… Li s-a părut o idee foarte bună și revigorantă”, a povestit Nana.

Cafeneaua Ston din Londra

Textele primelor nouă luni le-a adunat într-o carte, cu ilustrații făcute personal de scriitoare. Povestioarele de la cafenea pot fi citite într-un minut-două, sunt lecturi ușoare și interesante. Românca a reușit să reînvie moda foiletoanelor de secol XVII, în secolul vitezei.

