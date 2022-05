Jean-Luc Martinez a fost pus sub acuzare săptămâna aceasta după ce a fost luat de poliție pentru audieri, a declarat o sursă judiciară din Franța pentru AFP.

Martinez a condus muzeul Luvru din Paris, cel mai vizitat muzeu din lume, în perioada 2013-2021. Acesta a demisionat din funcția de director anul trecut și a devenit ambasador pentru cooperarea internațională în domeniul patrimoniului.

Doi specialiști francezi în arta egipteană au fost, de asemenea, chestionați în această săptămână, dar eliberați fără acuzații.

Cazul a fost deschis în iulie 2018, la doi ani după ce Luvru Abu Dhabi a cumpărat o columnă rară de granit roz, care îl înfățișează pe faraonul Tutankhamon și alte patru lucrări antice, pentru 8 milioane de euro.

Martinez a fost acuzat de complicitate la fraudă și „ascunderea originii unor lucrări obținute ilicit prin aviz fals”, a confirmat o sursă judiciară pentru AFP.

Un raport din săptămânalul de investigații Le Canard enchaîné spunea că acest lucru ar fi putut implica trecerea cu vederea a unor certificate false de origine pentru anumite artefacte, o fraudă despre care se crede că implică și alți experți în artă.

Martinez a declarat anterior pentru The Art Newspaper că neagă orice faptă de acest fel.

Proprietarul Galeriei germano-libaneze, care a intermediat vânzarea, a fost arestat la Hamburg, în martie și extrădat la Paris pentru a fi audiată în acest caz.

Recomandări Soldați din Garda Națională a Rusiei, numită „Armata lui Putin”, au fost concediați după ce au refuzat să lupte în Ucraina

Anchetatorii francezi suspectează că sute de artefacte au fost furate în timpul protestelor din timpul „Primăverii Arabe”, care au cuprins mai multe țări din Orientul Mijlociu la începutul lui 2010.

Apoi se credea că acestea au fost vândute galeriilor și muzeelor ​​care nu au pus prea multe întrebări despre proprietatea anterioară și nici nu au analizat suficient de atent potențialele incoerențe în certificatele de origine ale lucrărilor.

Se crede că mai multe țări au fost afectate de furtul de artefacte, inclusiv Egipt, Libia, Yemen și Siria.

O altă lucrare egipteană de preț, sicriul aurit al preotului Nedjemankh, care a fost cumpărat de Metropolitan Museum of Art din New York în 2017, a fost în centrul unei anchete separate a procurorilor din New York.

Ulterior, reprezentanții muzeului au transmis că au fost victimele unor declarații și documente false și că sicriul va fi returnat în Egipt.

GSP.RO „Cine a înșelat primul?”, a fost întrebat Reghecampf. După ce a văzut ultima lui apariție, Anamaria Prodan iese la atac

Playtech.ro ȘOC! Avertismentul pe care Putin i l-a dat lui Mircea Geoană. HALUCINANT ce i-a transmis

Observatornews.ro Explicație năucitoare a profesorului criminal. A povestit în detaliu "motivele" pentru care a ucis-o pe Beata Molnar

HOROSCOP Horoscop 27 mai 2022. Taurii simt o presiune neobișnuit de mare din partea unor apropiați ca să cedeze într-o chestiune

Știrileprotv.ro Soțul uneia dintre profesoarele ucise în masacrul din Texas a făcut infarct și a murit. Patru copii au rămas orfani

Orangesport.ro Răzbunarea oligarhului pedepsit de Putin. A dezvăluit următoarele 3 ţări europene atacate de Rusia: "Societatea rusă se pregăteşte"