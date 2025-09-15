Condamnat pentru fapte de corupție

Baroul Satu Mare a confirmat intrarea lui Florin Gal în rândul avocaților, precizând că formalitățile au fost îndeplinite, potrivit Presa SM.

„După ce am promovat examenul de două ori (în 2016 și în 2022), uite că în sfârșit am început. Era și cazul. În galopul meu profesional spre performanțele muncii juridice, am asigurat consiliul Baroului Satu Mare, prin jurământul depus, că buna-credință, buna-cuviință, pudoarea lingvistică, valorile etice și standardele deontologice ale profesiei de avocat, mă voi incăpățâna, fără doar și poate, să mi le impun”, a precizat Florin Gal, pe Facebook, postând și o poză în care poartă roba de avocat.

Numele lui Florin Gal a fost legat de un dosar de corupție. În calitate de director al DJST Satu Mare, el a concesionat Hotelul Sport către firma sa printr-o licitație trucată. Pentru aceste fapte, Curtea de Apel Oradea l-a condamnat definitiv, în decembrie 2014, la doi ani şi şase luni închisoare cu executare.

Are competență în materie penală

După ce a văzut cum e viața dincolo de gratii, Florin Gal încearcă acum să își construiască o nouă carieră, de această dată în apărarea legii.

„Nu poți opri problemele, însă poți să le rezolvi. Mizez pe faptul că sunteți conștienți, cu toții, de imperfecțiunea condiției umane și că aveți cunostința faptului că formele de clacare ale omului sunt nenumărate, iar tentațiile care pot compromite pe oricine se găsesc zi și noapte, la orice oră și la tot pasul, prin urmare, etimologic vorbind, voi spune că nimeni nu este fără de păcat”, a mai precizat Florin Gal.

El a precizat și care este competenta sa profesională în materie penală: „reprezentare în fața organelor de urmărire penală; reprezentare în fața instanței, la nivelul judecătoriei”.

Cum devii avocat în România

Pentru a deveni avocat în România trebuie să urmezi câțiva pași esențiali și să îndeplinești anumite condiții legale:

  • Absolvirea unei facultăți de drept sau deținerea unui doctorat în drept este obligatorie.
  • Trebuie să promovezi examenul de admitere în profesia de avocat organizat de Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) prin Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA).
  • După promovarea examenului, urmează un stagiu profesional de doi ani în cadrul unui barou, pentru pregătirea și formarea profesională inițială.
  • Este necesară depunerea mai multor documente, inclusiv cererea de înscriere în profesie, declarații de integritate și cazier judiciar curat.
  • Trebuie să ai capacitate de exercițiu și să nu fii în vreun caz de incompatibilitate sau nedemnitate pentru profesia de avocat.
  • La finalul stagiului poți obține calitatea de avocat definitiv.
  • Înainte de a începe efectiv activitatea, depui jurământul în fața Consiliului Baroului, prin care te angajezi să respecți Constituția, legile și deontologia profesională.

