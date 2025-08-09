Denunț făcut la patru ani de la comiterea faptei

Curtea de Apel Timișoara a pronunțat în 24 iulie 2025 prima sentință într-un dosar de corupție în care fostul avocat Laurian Diaconescu a fost trimis în judecată pentru trafic de influență. Rechizitoriul a fost finalizat în septembrie 2023, la câteva luni de la eliberarea din închisoare a lui Diaconescu, care a fost condamnat în 2020 la închisoare cu executare în două dosare de înșelăciune.

Dosarul de corupție pe numele lui Laurian Diaconescu a fost deschis în 11 decembrie 2020, în urma unui denunț care arăta că în luna decembrie 2016, Diaconescu, avocat în Baroul Timiș la vremea respectivă, i-a cerut denunțătorului suma de 3.000 de euro pentru a o da mai departe unui judecător de la Judecătoria Timișoara care judeca o contestație la o decizie de executare pornită împotriva sa.

Denunțătorul a mai arătat că, în ianuarie 2017, după ce a plătit cei 3.000 de euro, Diaconescu i-a mai cerut 40.000 de euro pentru a o da mai departe unui judecător de la Judecătoria Timișoara care trebuia să judece anularea unor contracte de împrumut în valoare de peste 80.000 de euro. Practic, denunțătorul urma să fie executat în baza celor două contracte, care mascau o cămătărie, iar Diaconescu a promis că obține anularea contractelor de împrumut cumpărându-l pe judecător.

„Judele o zis fără patru zeci nu pot s-o fac”

Denunțătorul a depus la DNA și înregistrări ale discuțiilor avute cu avocatul. Potrivit înregistrărilor respective, Diaconescu i-a spus clientului său că s-a consultat cu un judecător de la Judecătoria Timișoara și contractele de împrumut pe baza cărora s-a demarat executarea silită pot fi anulate.

„Avem posibilitatea să-i anulăm contractul şi scăpaţi de tot, doar că judele o zis fără patru zeci nu pot s-o fac. Şi nu mai daţi nimic, la nimeni. În două luni, îi rezolvată problema”, i-ar fi spus avocatul clientului denunțător.

Procurorii DNA au arătat în rechizitoriu că „pentru a câştiga încrederea denunţătorului şi pentru a-i demonstra acestuia posibilităţile sale de a-şi exercita influenţa la nivelul magistraţilor, inculpatul s-a folosit de diverse tertipuri, sens în care i-a relatat denunţătorului că în această manieră a rezolvat de-a lungul carierei mai multe cazuri”. Pentru a-și convinge clientul că poate să aibă încredere în el, Laurian Diaconescu a spus că e dispus să dea garanții scrise că procesul va fi câștigat.

„Am şi eu 12 ani de avocatură, am rezolvat cam 25 de situaţii în felul ăsta, n-am dat greş niciodată. Nu se acceptă, deci ei nu riscă că ia ei ţeapă. (…) Veniţi la mine, în casă, mă şi fotografiaţi dacă vreţi, eu vă fac hârtia asta, ca să fiţi liniştit, că văd că aveţi dubii (…) Vă fac hârtia, cu buletin pe verso, cu tot, subsemnatul, în calitate de avocat, este foarte grav să declar aşa ceva ca avocat. (…) dumneavoastră dacă mergeţi cu asta la DIICOT pe mine m-aţi nenorocit pe viaţă. Eu hârtia v-o dau în original, cu încredere că n-o s-o discutaţi cu nimeni”, i-a oferit avocatul garanții clientului, potrivit înregistrării realizate de denunțător.

„Să nu fie sub jumătate, că o să zică ăsta că-mi bat joc de el”

După ce a fost de acord să dea cei 40.000 de euro, denunțătorul a încercat să negocieze plata în două tranșe: 20.000 la deschiderea procesului și 20.000 după rezolvare.

„Na, am încercat, i-am zis, zic douăzeci înainte, după, zice ok, da să nu-mi vii cu zece, cu cinşpe, că nu mă interesează (…) Ei trebuie să-şi asigure, când vine CSM-ul peste ei, …(neinteligibil)… se dă şi acolo, se dă la procuror (…) Şi atunci omul ştie că-i liniştit, că oricine vine cu scandalul (…) nu poate fi atins”, i-a mai spus Laurian Diaconescu clientului său, potrivit înregistrării depuse la dosar.

În același context, avocatul i-a spus clientului „să nu fie sub jumătate, că o să zică ăsta că-mi bat joc de el”.

Mita, rămasă în faza de promisiune

Denunțătorul a arătat că după ce s-a înțeles cu Laurian Diaconescu asupra sumei și a plății în tranșe, pentru că nu avea bani a împrumutat de la rude. După ce a făcut rost de suma cerută, Laurian Diaconescu nu a mai răspuns pentru a primi banii.

Denunțătorul le-a declarat procurorilor că Laurian Diaconescu nu a pronunțat vreun nume de judecător, spunându-i doar că banii trebuie dați repede pentru că „judecătorul îşi mai desfăşura activitatea în cadrul acelei instanţe doar două luni, după care urma să se mute”.

Înregistrare predată procurorilor DNA în decembrie 2020, transcrisă în februarie 2023

Dosarul de trafic de influență deschis pe numele lui Laurian Diaconescu în urma denunțului din 11 decembrie 2020 (pentru fapte din decembrie 2016 și ianuarie 2017) a fost trimis în judecată de DNA Timișoara în octombrie 2023.

Acuzația pentru traficul de influență comis în decembrie 2016 (primirea a 3.000 de euro) a fost clasată pentru că „fapta nu există”, dar a fost menținută acuzația de trafic de influență pentru pretinderea a 40.000 de euro de la denunțător.

Datele de la dosar arată că în 21 decembrie 2020 a fost începută urmărirea penală pentru trafic de influență, iar doi ani și jumătate mai târziu, în mai 2023, Laurian Diaconescu a fost făcut suspect. În 14 iulie 2023, Diaconescu a fost transformat în inculpat, iar în septembrie 2023 a fost trimis în judecată.

Parcursul acestui dosar arată că, deși denunțul a fost făcut în decembrie 2020, cel mai mult s-a lucrat în anchetă în anul 2023. Spre exemplu, conținutul unei înregistrări predate de denunțător DNA în 28 decembrie 2020 „a fost redat în formă scrisă în procesul-verbal de redare din data de 14.02.2023”.

De asemenea, înregistrări depuse de denunțător la DNA pe parcursul anului 2021 au fost transcrise în cursul anului 2023, cu câteva luni înainte de trimiterea dosarului în judecată.

Faptele, prescrise în martie 2025

În cursul anchetei, Laurian Diaconescu a negat acuzațiile aduse, spunând că deţine un telefon mai vechi pe care sunt stocate conversaţii „care ar ajuta la clarificarea stării de fapt”.

„Deşi în mai multe rânduri (prin declaraţia din 18.07.2023, adresele din datele de 25.07.2023, 02.08.2023 şi 08.08.2023) s-a angajat că le va depune la dosarul cauzei, până în prezent (n.r. – data trimiterii în judecată), acest lucru nu s-a întâmplat”, s-a mai arătat în dosar. Astfel, procurorul a considerat că „declaraţiile inculpatului referitoare la fapta reţinută în sarcina acestuia sunt contrazise de toate celelalte mijloace de probă administrate în cauză”.

Trimis în judecată în septembrie 2023, dosarul a stat pe cameră preliminară (la Curtea de Apel Timișoara și Înalta Curte) până în august 2024. Procesul propriu-zis de la Curtea de Apel Timișoara a început în 1 octombrie 2024, când a fost fixat primul termen. În cursul procesului, Laurian Diaconescu a cerut să se constate că faptele sunt prescrise din ianuarie 2022, „cu mult înainte de data trimiterii în judecată”.

Curtea de Apel Timișoara a stabilit că termenul de prescripție nu este de cinci ani, așa cum invocă Laurian Diaconescu, ci de opt ani. Chiar și așa, a stabilit Curtea de Apel Timișoara, faptele sunt prescrise.

„În prezenta cauză, termenul general de prescripţie a răspunderii penale, care este de 8 ani, a început să curgă de la data epuizării infracţiunii, conform art. 154 alin. (2) teza I Cod penal, respectiv în luna ianuarie 2017 şi s-a împlinit în luna martie 2025, luând în considerare cele două luni când în România a fost decretată starea de urgenţă”, a constatat Curtea de Apel Timișoara, care a dispus încetarea procesului penal. Sentința nu este definitivă, putând fi atacată cu apel la Înalta Curte de Casație și Justiție.

De ce a făcut Laurian Diaconescu închisoare

În martie 2023, Laurian Diaconescu a ieșit din închisoare, unde a ajuns după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare în două dosare de înșelăciune. Într-unul dintre dosare, Laurian Diaconescu a fost acuzat că, după ce a fost angajat de un italian pentru deschiderea unui proces de recuperare a unei datorii de 85.000 de euro, a perceput onorarii şi taxe judiciare de timbru fără să facă nimic în dosarul pentru care a fost angajat.

Cererile de chemare în judecată ale italianului au fost anulate pe motiv că avocatul nu a făcut nimic în dosar, iar pentru menţinerea în eroare a italianului, avocatul a falsificat şi acte oficiale din care să reiasă că firma italianului a câştigat procesul şi urmează să îşi primească banii. Prejudiciul în acest caz a fost estimat la 200.000 de euro.

În cel de-al doilea dosar, după ce a fost angajat de către o firmă pentru recuperarea unor creanţe de la diverşi clienţi, Diaconescu „a solicitat sume de bani, motivând că îi sunt necesare pentru plata taxelor judiciare de timbru, fără însă a achita aceste taxe, având drept consecinţă anularea acţiunilor promovate”.

Chiar dacă avocatul nu a făcut nimic pentru a câştiga procesele pentru care a fost angajat şi cererile au fost anulate, a asigurat-o pe reprezentanta firmei că procesele au fost câştigate şi urmează să îi intre banii în cont.

Intrat în închisoare în 18 octombrie 2020, Laurian Diaconescu a fost eliberat condiționat în martie 2023. „Din caracterizarea condamnatului rezultă că acesta a avut o conduită adecvată şi s-a adaptat la mediul carceral, nefiind sancţionat disciplinar şi fiind recompensat de 7 ori. De asemenea, petentul a desfăşurat constant activităţi lucrative cu caracter gospodăresc necesare penitenciarului”, se arată în sentința prin care a fost dispusă eliberarea condiționată.

În dosarul de trafic de influență în care a intervenit prescripția, procurorii au arătat că Laurian Diaconescu are antecedente penale, însă acestea „nu atrag starea de recidivă, faptele fiind săvârşite în condiţiile concursului real de infracţiuni”. „Fapta reţinută în prezenta cauză (n.r. – trafic de influență) în sarcina inculpatului a fost săvârşită înainte de rămânerea definitivă a condamnărilor (n.r. – pentru înșelăciune)”, se mai arată în sentința Curții de Apel Timișoara.

